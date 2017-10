Willst Du einen Diktator? Nö. Willst Du einen Führer? Nö. Was willst Du dann?

Die Umfragen mit denen wir täglich konfrontiert werden nehmen schon sonderbare Formen und Ausmaße an. Doch so lustig wie manch eine Umfrage oder auch Studie anfangs ist oder klingt, genauso ernsthaft könnte man sich damit beschäftigen.

Aktuell aufgefallen ist mir eine Umfrage vom Pew Research Center. Hier zwei Links zu Pew:

Die Umfrage die ich meine befasst sich mit der Fragstellung ob die Menschen in verschiedenen Ländern sich einen Diktator/Führer wünschen. Nach der weiblichen Form scheint nicht gefragt worden zu sein. Immerhin -da bin ich aber beruhigt- wollen aktuell nur 6% der Deutschen einen starken Führer. In Japan ist es immerhin fast ein Drittel der Menschen, in Frankreich immerhin 12% und in Italien sogar fast 30%.

Bleiben wir bei Deutschland. Immerhin 6% geben an eine Diktatur für erstrebenswert zu finden. Nun wird es sicherlich eine erhebliche Dunkelziffer geben, der Anteil dürfte also wahrscheinlich höher liegen. 6% würden aber für den Bundestag ausreichend sein. Und sechs Prozenz sind immerhin rund 4,1 Mio. Menschen (über 18 Jahre) – siehe Grafik unten (rund 68 Mio. über 18 Jahre, davon 6%). 4,1 Mio. ist immerhin mehr als jeweils in 11 Bundesländern Leute leben und mehr als 600.000 mehr als Einwohner in Berlin leben. 4,1 Mio. ist soviel wie die halbe österreichische Bevölkerung.

