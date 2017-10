Duisburg setzt voll auf Logistik, das könnt ein Fehler sein! Leute verarschen mit Arbeitsmarktzahlen.

Duisburger Wirtschaftsförderung und die Duisburger Politik setzen auf Logistik, das könnte in Fehler sein. Ich habe schon mehrmals davor gewarnt, besonders in Schreiben an zuständige PolitikerInnen.

Dabei habe ich mich u.a. auch auf Studien wie die von PWC berufen

Darin werden für Deutschland bis 2030 rund 1/3 weniger Arbeitsplätze erwartet, Grund: die Digitalisierung und Automatisierung.

Und eine der am kräftigsten betroffenen Branchen ist u.a. die Logistik. Logisch, hier ist alles so schön genormt, dass ein Roboter spielend damit zurecht kommt. Wenn man aktuell mal die großen Hallen im Logport betritt, findet sich da teilweise auch gar kein Mensch mehr, höchstens noch die Billig-LKW-Fahrer aus dem Ostblock.

Und die Arbeitsplatz-Versprechen wie die von Super-Paschmann (SPD) in Baerl (altes Hornitex-Gelände) gehen natürlich nicht auf.

Politiker die das z.Z. verantworten und u.a. die Logistik für Duisburg so ausloben, sind dann, wenn der Mist über uns alle hereinbricht schön längst über alle Berge, sprich in Polit-Pension. Ähnliches gilt für den Industriebereich(verarbeitendes Gewerbe).

Dazu passt auch der heutige Bericht in der Presse über die angeblich so tollen Duisburger Arbeitsmarktzahlen.

Größter Arbeitplatz(!!!)-Zuwachs im Bereich Arbeitnehmerüberlassung sowie Wach- und Sicherheitsdienste, Gebäudereinigung, Reisebüros, Hausmeisterdienste und Call Center. Aha. In den Branchen wird ja wirklich top verdient.

Und größte Arbeitsplatzverluste in Bereichen wie verbeitendes Gewerbe, Verkehr und Lagerei. Klarer kann man die Leute nicht verarschen. Auch eine Form von Fake-News.

Zu guter Letzt springen wir mal mit der Zeitmaschine fünf Jahre zurück https://www.xtranews.de/2012/06/01/duisburger-ob-kandidat-soren-link-mehr-ausbildungs-und-arbeitsplatzangebote-fur-duisburg-id5261539.html und erinnern uns an die vollmundigen Versprechen von Sören Link.

