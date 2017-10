Mancher Politiker in Duisburg sollte lieber die Enten füttern

In meiner lockeren Reihe „PolitikerInnen, was tun die eigentlich für uns und Duisburg?“ habe ich im Frühjahr Sarah Philipp, MdL, und SPD-Genossin unter die Lupe genommen, dann im Sommer Thomas Mahlberg, MdB, und Mitglied der CDU, und jetzt im Herbst ist Hans-Joachim Paschmann dran, Bezirksbürgermeister und Mitglied der SPD. Ach ja zwischenzeitlich ging es auch mal um Stefan Wedding von Junges Duisburg, der sich scheinbar nicht entscheiden kann ob er hier in Duisburg schlechte Politik machen will oder in Emmerich noch schlechtere.

Wie dem auch sei, bei Sarah Philipp konnte ich zum Schluß, allerdings erst nach vielen Versuchen, ein gewisses klitzekleines Maß an politischem Engagement erkennen. Bei Thomas Mahlberg kann ich das bis heute nicht. Er verweigert auch immer noch nach sechs Monaten eine Antwort auf die Frage, warum er denn 2010 in Düsseldorf interveniert hatte um den hiesigen Polizeipräsidenten loszuwerden.

Zu Stefan Wedding halte ich mich noch vornehm zurück, der kriegt sein Fett noch ein anderes Mal ab.

Kommen wir also zum Fall Hans-Joachim Paschmann. Dazu habe ich mir einfach was aktuelles, konkretes ausgesucht, und zwar sein Engagement für die Gewerbeneuansiedlung auf dem alten Hornitex-Gelände und dabei ganz speziell sein vollmundiges „Versprechen“, dass hier Arbeitsplätze entstehen würden, mindestens 100 in der ersten Stufe.

Super-Paschmann für Duisburg könnte man denken, wenn man seine Arbeitsplatzankündigungen liest. Bei konkreter Nachfrage wird er aber eher kleinlaut oder reagiert gar nicht mehr.

Ja und da er nicht der einzige Polit-Prophet ist der mit solchen Arbeitsplatz-Versprechen versucht Projekte durchzuboxen und die Kritik im Zaum zu halten, mußte er sich nun von mir ein paar konkrete Nachfragen gefallen lassen, die ich ihm per Mail zusandte und wie gewohnt mit einem Rücksende-Schlußtermin versah.

Hier meine Anfrage an ihn persönlich:

Ich recherchiere gerade im Zusammenhang mit den Gewerbe-Neuansiedlungen auf dem ehemaligen Hornitex-Gelände.

In diesem Zusammenhang habe ich Presseartikel aus der Vergangeheit gefunden in denen Sie persönlich zitiert werden mit den Worten es würden im ersten Schritt 100 Arbeitsplätze entstehen und am Ende sogar wesentlich mehr. Ich denke dies war ein gewichtiger Grund, dass Sie sich für das Projekt so stark gemacht haben.

Fundstelle:



Zitat aus der Fundstelle:

„Man wollte dem Investor hier entgegenkommen,“ so der Bezirksbürgermeister, im Hinblick auf die entstehenden Arbeitsplätze, von denen 100 in einem ersten Schritt entstehen sollen.



Meine Fragen dazu an Sie:

Haben Sie sich beim Investor oder bei den Nutzern/Mietern/Käufern/Betreibern bereits danach erkundigt ob die Zahl der Arbeitsplätze auch tatsächlich enstanden ist bzw. noch entstehen wird? Wissen Sie ob DuisburgerInnen davon profitieren und dort gute Jobs gefunden haben?

Was bedeutet „Man wollte dem Investor hier entgegenkommen,“ – womit entgegenkommen – was war konkret gemeint?

Wer außer den Investoren und Nutzern/Mietern/Käufern/Betreibern hat von den Entwicklungen auf dem Gelände profitiert bzw. wird profitieren?

Daraufhin kam folgende Antwort von ihm:

Sehr geehrter Herr Schulze,

vielen Dank für die Presseanfrage.

Im Augenblick bearbeitet die Stadtverwaltung die Vorlage zum Satzungsbeschluß für den Gewerbepark.

Die aktuellen Sachstände erhalten Sie über

Stadt Duisburg

Der Oberbürgermeister

Referat für Kommunikation

Burgplatz 19

47051 Duisburg

Telefon: 0203 283 2197

Telefax: 0203 283 4395

E-Mail: kommunikation@stadt-duisburg.de

Mit freundlichen Grüßen

Hans -j. Paschmann

Und ich schrieb zurück:

Guten Morgen,

und danke für Ihre Antwort. Leider weichen Sie jedoch ziemlich kleinlaut meinen Fragen aus.

Ich hatte Sie persönlich gefragt (Meine Fragen dazu an Sie:) und Sie geben mir einen Hinweis auf die Kommunikationsabteilung der Stadt, die mit Verlaub gesagt sowieso nie antwortet.

Ich fordere Sie also nochmals auf persönlich zu antworten und sich nicht billig hinter der Stadt zu verstecken.

Schließlich sollten Sie in der Lage dazu sein. Ihr Amt und Ihr Auftreten als Bürgermeister und SPD-Mitglied lassen mir keine anderen Schlüsse zu. Sie können ja auch anderen Medien Rede und Antwort stehen ohne gleich die Stadt zu Hilfe zu rufen.

Wie bereits geschrieben haben Sie bis zum 10. noch Zeit dazu. Ansonsten schreibe ich, dass Sie weder in der Lage noch willens sind mir zu antworten und dass Sie sich nicht darum kümmern festzustellen ob Versprechen und Zusagen (Arbeitsplätze / Arbeitsplätze für Duisburger) auch eingehalten werden.

Danke vorab.

M. Schulze

Bis zum 10.10. bekam ich keine Antwort von ihm, weshalb ich nunmehr hiermit meine Ankündigung wahrmache und schreibe:

Hans-Joachim Paschmann ist weder in der Lage noch willens mir zu antworten und kümmert sich nicht darum festzustellen ob Versprechen und Zusagen (Arbeitsplätze / Arbeitsplätze für Duisburger) von Investoren und von ihm selbst auch eingehalten werden.

Fazit: Herr Paschmann, gehen Sie lieber Enten füttern, der Polit-Job ist nichts für Sie. Deshalb meine klare Empfehlung: DEN MANN NICHT MEHR WÄHLEN!

Und wenn gerade keine Enten zur Verfügung stehen, versuchen Sie es mit Tauben.

