Duisburger-DOC-Gegner sagen „Danke“ – morgen ist Musik in der City

Duisburg, wir sagen Danke!

Für Engagement, Diskussionsbereitschaft und eine großartige Wahlbeteiligung möchte die Initiative „Ja zu Duisburg“ den Duisburgern „Danke“ sagen. Als kleines Dankeschön sorgen wir am morgigen Samstag in der Innenstadt für harmonische Töne und gute Laune. Von 13 – 17 Uhr wird die Brass Band Brazzo Brazzone soundgewaltig durch die Duisburger Innenstadt ziehen. Zu erwarten ist ein wilder Stilmix aus Jazz-, Rock,-Funk,- Latin,- & Balkanbeats. Damit möchten wir die Duisburger Innenstadt als lebendigen und bunten Ort feiern, für den wir uns als Initiative auch in Zukunft einsetzen werden.

Frank Oberpichler

Sprecher der Initiative „Ja zu Duisburg – kein DOC“

redaktion@durian-pr.de

Tel. 0203 – 3467830

Durian GmbH Tibistr. 2 47051 Duisburg

