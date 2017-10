Duisburgs Cheerleader Isa und Samantha fliegen zur Cheerleading WM nach Japan

Mit einem super ersten Platz und 25,5 Punkten haben sich die „Blue Twinkles“ für die „9. Cheerleading World Championships“ qualifiziert. Leider fiel ein Cheerleader bereits in der Vorbereitungsphase im Sommer aus und so sprang Cheerleader Isa J. (11) aus Dinslaken für ihre Kameradin Lisa ein, so ist die Solidarität und der Teamgeist unter den Cheerleadern. Zunächst war unklar ob Isa in der jüngeren Altersklasse starten kann, da sie bereits bei den Juniors U16 – den „Blue Sparks“ – tanzte. Der Cheerleading Verband erteilte trotz dem Altersunterschieds die Freigabe und so kann Isa mit ihrer Kollegin Samantha E. (10) bei der WM pünktlich im November starten.

Diese WM Teilnahme hat es in der 31-jährigen Vereinsgeschichte der Duisburger Dockers so noch nie gegeben. Abteilungsleiterin Jennifer Heitzer hat die Reisevorbereitungen bereits getroffen. Alle Cheerleader Teams sammeln schon fleißig, um den beiden WM Teilnehmerinnen die Reise nach Japan zu ermöglichen und am Wettkampf teilzunehmen.

Insgesamt sind ca. 4.500 EUR für Flug und Unterkunftskosten sowie Startgebühren aufzubringen.

Für die Dockers Cheerleader heißt das jetzt extra Trainingsstunden schieben, auch am Wochenende, denn es bleibt nicht mehr viel Zeit bis zur Cheerleading WM in Japan.

Die Abteilungsleitung und der der Vorstand möchten für Ihre Cheerleader die WM-Teilnahme ermöglichen und suchen zu diesem Zweck Sponsoren. Spender können sich gerne an den Vorstand wenden vorstand@duisburg-dockers.de oder auf das Vereinskonto: 1. ASC Duisburg Dockers DE52350500000200214492 Sparkasse Duisburg „Stichwort: Spende“ überweisen.

Cheerleader Probetraining

Hast Du Interesse an der Erfolgsstory der Duisburg Dockers Cheerleader teilzuhaben, wir suchen Interessierte junge Frauen in allen Altersklassen und aus allen Bereichen des Tanzsports z.B. Ballett, Jazz, Hip-Hop, Gardetanz, auch Newcomer mit Rhythmusgefühl und Ausstrahlung sind angesprochen. Alle tänzerisch Begabten und engagierten Frauen können sich schriftlich bewerben an cheerleader@duisburg-dockers.de.

