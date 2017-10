1. Duisburger American Sports Club lädt am Samstag 30.09.2017 zum „Dockers Day“ Vereinsfest ein

Baseball, Softball, Cheerleading, Flag Football und Wrestling für Groß und Klein auf dem Baseballplatz in Duisburg Neumühl

Amerikanische Sportarten gibt es nicht nur in den U.S.A auch hierzulande. Aufgrund der guten Resonanz beim „Dockers Day“ im letzten Jahr, entschieden sich die Duisburger Dockers das Vereinsfest dieses Jahr zu wiederholen.

Es sind alle eingeladen, Familien, Freunde, Partner, Sponsoren und Fans, der Eintritt ist frei! Auf dem Innenfeld des Baseballplatzes werden vier Aktionsflächen aufgebaut, hier können Interessierte unser Breitensportangebot hautnah miterleben und ausprobieren u.a. Baseball, Softball, Cheerdance, Flag Football und Wrestling.

Der Verein

Die Duisburg Dockers sind ein Sportverein mit dem Schwerpunkt Amerikanische Sportarten: Baseball, Cheerleading, Flag Football, Softball und Wrestling. Der Verein hat über 200 Mitglieder und hat aktuell großen Zuwachs bei den Cheerleadern und Wrestlern. Die Cheerleader nehmen zum ersten Mal in der 31-jährigen Vereinsgeschichte an der Cheerleading WM in Japan teil.

