Läuft das Innenhafenbecken leer? Duisburg pumpt anscheinend ständig nach.

Die Stadtverwaltung Duisburg und einige Eigenbetriebe sind ganz gross im Aussitzen von kritischen Anfragen. Kann natürlich mit der Vielzahl der Anfragen, der Vielzahl der Probleme und mit dem Wahlkampf zusammenhängen. Wobei der Wahlkampf eigentlich keine Rolle spielen darf.

So auch in Sachen Innenhafenbecken, wo anscheinend täglich viel Wasser nachgepumpt werden muß, weil es ansonsten leer läuft. So jedenfalls meine Fragestellungen an die Stadt vom 10.8. und an die Wirtschaftsbetriebe vom 1.9.

Von beiden Seiten habe ich bisher keinerlei Antwort erhalten, obwohl die Anfrage an die Stadt inzwischen schon sechs Wochen alt ist.

Hier meine beiden Mailanschreiben (s.u.) die vier Fragen zum Innenhafenbecken sowohl an die Stadt als auch die WBD enthalten:

… Schon vor Jahren wurde bekannt dass tgl. weit über 2 Mio Liter Wasser in das Innenhafenbecken gepumpt werden müssen. Dies entspricht ca. einem Prozent des Inhalts des Beckens, das ansonsten leer laufen würde. …



Deshalb meine Fragen:

1. Ist dies immer noch so, muß weiter tgl. gepumpt werden, wenn ja wieviele Liter?

2. Wenn ja warum muß gepumpt werden und warum ist das Leck nicht zu finden bzw. abzudichten?

3. Was kostet diese Maßnahme tgl./jährlich ?

4. Wer war Bauherr und wer ist Schuld an dem Umstand und gibt es dazu Regressansprüche?

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn

Mehr

Drucken