Die zwei Duisburger-Outlet-Mythen

Immer wieder kommen in der Diskussion neue Mythen zum geplanten Outlet-Center in Duisburg auf. Da es langwierig und schwer ist diese alle einzeln zu beantworten, habe ich diese einmal aufgegriffen und beantworte sie komplett.

Mythos 1: Warum baut man kein DOC mitten (integriert) in die Duisburger Innenstadt, zum Beispiel wie in Bad Münstereifel?

Dafür gibt es aus meiner Erfahrungssichtweise vielerlei Gründe. Ein Grund ist die Größe und das Bewohnervolumen unserer Stadt. In Bad Münstereifel wohnen derzeit ca. 17.000 Einwohner, in Duisburg zählen wir derzeit 490.000 Einwohner. Man sieht anhand dieser Zahlen den signifikanten Größenunterschied. In Bad Münstereifel sind alleine die Verwaltungs- und Kontaktwege ganz andere als in Duisburg. In Kleinstädten oder auch dörflichen Regionen gilt immer der „kurze Dienstweg“ oder der „kurze Draht“, man kennt die Immobilienbesitzer und auch der Zusammenhalt ist dort ein ganz anderer, als es in Duisburg jemals der Fall sein könnte. In Großstädten herrscht eine viel zu große und individuelle Interessenvertretung zum eigenen Vorteil – welche marktwirtschaftlich nachvollziehbar ist, jedoch einen gemeinsamen Konsens und Ausrichtung erschwert.

Die einzige wirkungsvolle und sinnige Maßnahme ein Outlet dieser Art in die Duisburger Innenstadt direkt zu bauen, wäre der Aufkauf aller dort befindlichen Immobilien durch die Stadt selbst. Einerseits fehlen hierzu die Finanzmittel, andererseits würde es dazu führen, die Immobilienpreise der Duisburger Innenstadt explodieren zu lassen. Es wird darüber hinaus einige Immobilienbesitzer geben, die bei solch einem geplanten Vorhaben versuchen werden, ihren Megadeal des Lebens einkaufen zu wollen. Eine Enteignung gibt das geltende Gesetz und Recht nicht her.

Die Refinanzierung über einen Investor, welcher die Immobilien der jeweiligen Innenstadt aufkaufen würde, wird es niemals geben. Ein Investor wäre jahrelang damit beschäftigt ansässige Einzelhändler aus komplizierten Pachtverträgen (welche meist immer über eine gewisse Laufzeit ausgestellt werden) herauszukaufen. Stellt man sich beispielsweise vor, 200 Innenstadtläden aus 200 Mietverträgen mit festen unterschiedlichen Pachtzeiträumen herauszukaufen, kann man sich ausmalen, welchen finanziellen Rahmen diese Maßnahmen einnehmen würden – ungeachtet der Folgekosten von Sanierung und Renovierung. Diese Idee wird von keinem Investor mit klarem Sachverstand umgesetzt werden können. Einerseits, weil der Investor dann wirklich die Innenstadt in ein Ladensterben treiben würde, andererseits, weil der behördliche und bürokratische Aufwand Unsummen verschlingen würde.

In Bad Münstereifel standen zum damaligen Zeitpunkt weit über 50 % der Verkaufsflächen bereits über Jahre leer. Die ganze Innenstadt hatte zum damaligen Zeitpunkt eine Verkaufsfläche von 14.000 Quadratmetern. 10.000 davon gehörten damals schon der Investorengruppe. Diese stockten dann nach einer weiteren Negativentwicklung auf 12.500 Quadratmetern Verkaufsfläche auf. Man sieht also, die Gegebenheiten waren ganz andere, als sie in Duisburg oder einer Großstadt jemals der Fall sein könnten. Im Übrigen spielte in Bad Münstereifel der Denkmalschutz eine riesige Rolle, weshalb die Immobilien keiner kaufen wollte, was wiederum den Immobilienpreis hat sinken lassen. Denkmalgeschützte Bauten stehen unter strenger behördlicher Sanierungsaufsicht, welche für mögliche kleine Investoren und Immobilienankäufer unattraktiv ist. Die Folge war also ein günstiger Kaufpreis für die Investorengruppe.