Duisburger DOC: Langsam nervt’s.

So langsam nervt mich die Diskussion bzw. das Werben um Stimmen für das DOC und dagegen. Wenn bis zum 24.9. nicht wirklich was neues mehr kommt – von beiden Seiten, dann ist meinerseits erstmal Funkstille. Heute hatte der Investor aufs Gelände geladen und eine Pressekonferenz(PK) gegeben. Ich habe mir die Pressemeldung(PM) mailen lassen und vorliegen, da ich nicht erwartet habe vor Ort etwas wesentlich neues zu erfahren. Und so war es auch.

Es wurde laut PM nämlich nur von allen anwesenden Verantwortlichen seitens des Investors (Herr Krieger, Frau Metz(seine Vertraute), Herr Sommer (Neinver=DOC-Betreiber)) das altbekannte wiederholt: DOC ist toll, jetzige City ist doof, DOC in der City ist auch doof. Duisburg ist toll, aber mit DOC wird es toller.

Letzte Woche hab ich mal eine Gruppe von Jugendlichen, so um die 17-19 Jahre dazu befragt:

Ergebnis 1: fast alle wollen aus Duisburg weg // Ergebnis 2: fast alle fahren lieber ins Centro, nach Essen oder D’dorf // Ergebnis 3: die City ist blöd, DOC ist egal => s. Ergebnis 1

