UNSER OBERBÜRGERMEISTER – ganz Duisburg gerät ins Schwärmen! Ganz Duisburg?

UNSER OBERBÜRGERMEISTER, so ist das aktuelle Wahlplakat von OB Sören Link, dem Amtsinhaber seit 2012, untertitelt. Da gerät man ja richtig ins Schwärmen und muß flugs gucken, an wen man denn die Leistungsbilanz des noch jungen Mannes mit der dynamischen Ausstrahlungsbrille -Marke „elitepartner“- heute wieder ausgeliehen hat.

Ein Plakat mit einer echten Aussage, die auch noch stimmt. Und so als wüssten wir das nicht bereits. Foto: JoJo 2017

Darauf stehen nämlich etliche wirklich hervorragende Punkte die sich jeder gerne kopieren möchte um sie sich an die Schlafzimmerdecke zu nageln:

Er nahm an den meisten Ratssitzungen teil. Er nahm seine Aufsichtsratsposten ernst und nahm an den meisten AR-Sitzungen auch teil. Er ist Vorsitzender in wahnsinnig vielen Gremien. Er ist super engagiert beim MSV. Puh, erstmal verschnaufen. Er hat geheiratet. Er pflegt sich und läßt schöne Fotos von sich machen. Er schreibt unglaublich viele Sachen in denen tolle Dinge angekündigt werden. Er hat versucht seine Antrittsversprechen aus 2012 alle einzulösen. Nochmal verschnaufen. Ist aber auch wirklich viel. Er war meist pünktlich in seinem Büro und hat auch mal den Kaffee für alle selbst gekocht. Er hat inländische und ausländische Gäste empfangen und sicher auch lecker mit ihnen gegessen. … upps, jetzt bin ich tatsächlich eingeschlafen. Ach ja, er hat einigen Hungrigen ’ne Currywurst ausgegeben.

So liebe LeserInnen jetzt seid Ihr dran. Nutzt die Kommentarfunktion und ergänzt meine Leistungsbilanz, die natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und deren Reihenfolge vollkommen willkürlich ist.

Los jetzt, ich will was lesen! SPD-GenossenInnen, haut rein in die Tasten! Besonders die Ochsentour-Neulinge sind gemeint. Hier könnt Ihr Euch so richtig einschleimen. Ich habe sicherlich eine Menge vergessen.

