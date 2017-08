Brücken und Strassen marode: Duisburgs FDP fordert Aktionskreis – nennt aber nicht die Schuldigen

Liebe Wählerinnen und Wähler, die Wahlen stehen kurz bevor und der Wahlkampf kommt nicht so richtig in Fahrt. Doch stop, apropos Fahrt, da gibts doch irgendwas mit Autos und Verkehr. Und tatsächlich, Martin Schulz fordert die E-Auto-Quote und in Duisburg der FDP-Kandiditat für den OB-Posten, Thomas Wolters, fordert einen Aktionskreis gegen den drohenden Stau wegen maroder Brücken und Strassen. Ich berichtete gestern in einem anderen Artikel kurz darüber.

Und ich forderte Herrn Wolters auf mal endlich Ross und Reiter zu nennen, damit die Wählerinnen und Wähler vor der Wahl noch wissen wem sie Staus und Umleitungen zu verdanken haben.

Geld scheint ja genug da zu sein, nur eben nicht für die wesentlichen Dinge. Für Otto Normalbürger klingt das erstmal logisch, er schert sich nicht um Zuständigkeiten. So gehts mir auch, selbst wenn ich es als Journalist besser weiß. Deshalb wird mir aktuell auch auf Facebook vorgeworfen genau diese Diffenrenzierungen nicht vorgenommen zu haben. Denn ich schrieb(Zitat): FDP-Mann Wolters hat sich aktuell zwar zum Brückendilemma in Duisburg geäußert und einen Aktionskreis mit Fachleuten gefordert – wie gut das er nicht Arbeitskreis gesagt hat! (Wenn Du nicht mehr weiter weiß´, gründe einen Arbeitskreis.) Für einen Wahlkampf finde ich das allerdings ziemlich zaghaft. Hätte er doch mal so richtig vom Leder gezogen und das Brückendesaster erstmal den Richtigen in die Schuhe geschoben. Ganz ehrlich: Kein Geld für die Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken in einer Stadt an zwei Flüssen, die u.a. von der Logistik lebt. Das muß man erstmal hinkriegen. Dagegen jede Menge rausgeschmissene „Kohle“ für Landesarchiv, Küppersmühle, Mercatorhalle undundund.

Manch ein Schlaumeier scheint meine Artikel wohl nicht richtig zu lesen und/oder sie lieber umzudeuten und dabei die Poltik noch in Schutz zu nehmen. Ich tippe mal Marcel Lohbeck ist selbst Genosse.

Wenn eine Politik es über Jahre hinweg schafft immer weiter alte und neue Instanzen zu pflegen und zu entwickeln und damit immer wieder Möglichkeiten für Ausreden à la „Ich war es nicht, der war es.“ dann stimmt da was im System nicht.

Den Normalo interessiert der Föderalismus nicht, er steht im Stau, muß Umwege fahren und seine Kinder gehen in bruchreife Schulen. Jeder der hier nach den Schuldigen sucht, wird bei der Politik und bei den Parteien fündig, die das Ganze verbocken u.a. weil sie ein System am Laufen halten, dass nur noch von Ihnen selbst durchblickt werden kann, weil sie es selbst kontrollieren. Anis Amri war und ist ein trauriges Beispiel. Welch ein Trost für die Opfer und die Hinterbliebenen.

Aber nun gleitet den „Machern“ vieles aus der Hand und nur noch fade Ausreden und Schuldzuschiebereien bleiben übrig.

Mir ist ehrlich gesagt scheiß egal ob ich die Dinge in einen Topf schmeiße, ich will das sie erledigt werden.

Denn selbst wenn die Zuständigkeiten beim Bund, beim Land, bei der Stadt oder bei irgendeinem Eigenbetrieb oder sonstwas liegen, immer sind Politiker bestimmter Parteien und Fraktionen daran beteiligt. Das eint die Master of Desaster weshalb man auch vom berühmten Sack sprechen kann auf den man draufhaut und immer den/die Richtigen trifft.

Ich habe lediglich gefordert, dass Herr Wolters die Leute im Sack auch benennt, bevor er einen Aktionskreis gründet der nur wieder eine neue Instanz der Ausreden und Schuldzuschiebereien bedeutet.

Und noch was Marcel: Blinder Hahn, wenn schon, denn schon.

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn

Mehr

Drucken