Duisburg soll SmartCityDuisburg werden – Na hoffentlich bald!

OB Sören Link hielt angeblich eine programmatische Rede anläßlich des InfoMobilStops zur „Roadshow Breitband@Mittelstand“ vor der IHK-Hauptstelle an der Mercatorstraße. Ich finde jedoch nicht daß das programmatisch war, ich finde das war pure Wahlk(r)ampfrhetorik.

„Duisburg müsse das Ziel haben“, so der OB vor Wirtschaftvertretern, „technologischer Vorreiter zu sein, müsse zur smart city werden.“ Und Duisburg sei gut aufgestellt, denn Unternehmen fragen heute zuerst nach Netzanschlüssen und dann nach Autobahnanschlüssen. „Wir wollen nicht nur gut sein, sondern gut bleiben.“ Ach ja. Blödsinn. Jetzt mal ernsthaft: Glaubt irgendeiner diesen Quatsch? Ich kenne niemanden der wirklich die Obergrenzen der Up- und Downloadraten in Duisburg erreicht die einem die üblichen Provider versprechen. Mag sein, daß ich erst meinen eigenen Backbone legen lassen muß oder die letzten 100m Glasfaser bis zum Haus, aber wer kann das schon bezahlen?

Hier mein Speedtest von heute 10. August um 19.00 Uhr. Die vertragliche Obergrenze von 50Mbps im Download ereiche ich zB nie.

Wer wirklich mehr Speed hat als in meinem Speedtest, der schickt mal bitte seine Adresse und seinen Providernamen. Und bitte nicht vergessen dazuzuschreiben welche Mbps der Provider vertraglich zugesichert hat.

Laut Zahlen aus 2016/2017 betrug die durchschnittliche Internetgeschwindigkeit in Deutschland ca. 11-12 Mbit. Damit lag Deutschland immer noch 9 Mbit vom Weltmeister Südkorea mit durchschnittlich 20-21 Mbit zurück. Ob sich das inzwichen verbessert hat weiß ich aktuell nicht.

Deutschland bleibt Glasfaser Entwicklungsland. Dazu habe ich ganz aktuelle Zahlen:

Also Herr Link, bitte nicht so schamhaft übertreiben nur weil es so gut klingt. Und vom „wir müssen besser essen“ ist noch keiner satt geworden.