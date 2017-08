Witzig oder empörend? Duisburger*Innen werden beim Müll persönlich angesprochen

„Hau rein , Hanna“ oder „Mach et, Mehmet“ lauten zwei von mehreren aktuellen Sprüchen auf öffentlichen Duisburger Müllbehältern. Ziel: Die Sensibilisierung aller Einwohner was die Müllbeseitigung angeht. Manche finden es witzig, andere empörend. Was meinen Sie?

