XTiP ist neuer Hauptsponsor des MSV Duisburg

Der Sportwettenanbieter XTiP baut sein Engagement beim MSV Duisburg aus und wird zur Saison 2017/18 neuer Haupt- und Trikotsponsor des Zweitligisten.

Niko Steinkrauß, Geschäftsführer von XTiP, verdeutlicht: „Die Zebras und XTiP verbindet vor allem eines: Die Leidenschaft für Fußball. XTiP ist bereits seit längerem zuverlässiger Partner des MSV Duisburg und jetzt auch Hauptsponsor des Clubs. So wie der MSV haben wir eine starke Bindung zur Region. Zahlreiche unserer Shop-Partner sind im Pott zuhause – darunter auch viele Duisburg-Fans. Unter anderem sind wir direkt in Duisburg mit einem eigenen Flagship-Store am Hauptbahnhof vertreten. Darüber hinaus gibt es exklusiv bei uns die MSV Duisburg Kundenkarte.“

„Wir freuen uns, mit XTiP einen bestehenden Partner gewonnen zu haben, der uns als Hauptsponsor weiterhin auf dem Weg zur Etablierung in der 2. Liga unterstützt“, erklärt Peter Mohnhaupt, Geschäftsführer des MSV Duisburg. „Durch den Abschluss mit XTiP können wir uns nun voll und ganz auf die Saisonvorbereitung konzentrieren.“

XTiP sichert sich als Hauptsponsor ein umfangreiches Rechtepaket, das neben der Präsenz auf den LED-Banden und den statischen Tribünen im TV-relevanten Hintertorbereich auch viele digitale Aktivierungsmaßnahmen sowie Promotions umfasst. Die Trikot-Partnerschaft wurde für ein Jahr mit Verlängerungsoption für die ersten drei Ligen geschlossen und von Lagardère Sports vermittelt. In der vergangenen Saison war der Sportwettenanbieter bereits als Partner der zweiten Ebene bei den Zebras präsent.

Hendrik Schiphorst, Executive Vice President Football Germany bei Lagardère Sports, ergänzt: „Es ist immer eine schöne Bestätigung, wenn ein bestehender Partner sein Engagement weiter ausbaut. Wir sind überzeugt, dass XTiP als neuer Hauptsponsor seine Kommunikationsziele erreichen wird und freuen uns, das Unternehmen bei der Aktivierung der Partnerschaft unterstützen zu können.“

