MSV-Museum: Fußballgeschichte zum Anfassen beim schauinsland reisen CUP DER TRADITIONEN

Nur die Profimannschaften von Teams, die schon vor 50 Jahren in der ersten Liga ihres Landes spielen durften, sind beim schauinsland reisen CUP DER TRADTIONEN spielberechtigt. Wenn am Sonntag, 23. Juli 2017, ab 13 Uhr Aston Villa, Malaga CF, Hertha BSC und der MSV Duisburg in der schauinsland-reisen-arena aufeinander treffen, gibt es für alle Fans und Besucher auch MSV-Historie zum Anfassen.

Der MSV-Museum e.V. präsentiert im kleinen Businessbereich auf der Gegengerade / schauinsland-reisen-Tribüne ab zwölf Uhr eine feine Ausstellung zu den vier Duisburger DFB-Pokalendspielen 1966, 1975, 1998 und 2011. Dabei gibt es um 14 Uhr auch eine Autogrammstunde mit den Duisburger “Finalspielern“ Michael Bella, Dietmar Linders und Daniel Reiche.

Der im Januar 2017 gegründete Verein MSV-Museum e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, die traditions- und abwechslungsreiche Historie des Meidericher Spielvereins aufzuarbeiten und langfristig in eigenen Museums-Räumlichkeiten zu präsentieren. Alle Infos unter .

Beim schauinsland reisen CUP DER TRADITIONEN stehen sich in den Halbfinals über jeweils 45 Minuten zunächst Aston Villa und der MSV ab 13 Uhr und dann Malaga und Hertha BSC (14 Uhr) gegenüber. Das Spiel um Platz drei beginnt um 15 Uhr, das Finale um 16 Uhr. Im Anschluss präsentiert sich das Team der Zebras familienfreundlich zur Autogrammstunde für alle kleinen und großen Fans.

Der schauinsland reisen CUP DER TRADITIONEN ist in diesem Sommer vor allem ein Tag für die ganze Familie – mit tollen Spiel- und Mitmachaktionen für die MSV-Fans und zu besonders familienfreundlichen Preisen: Sitzplatz 20 Euro ohne weitere Ermäßigungen. Stehplatz 10 Euro ohne weitere Ermäßigungen.

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren zahlen daher nur 5 Euro (!)auf allen Plätzen – damit die Tradition des Fußballs auch an die jungen Fans weitergegeben werden kann.

Ticket-Info

Die Tickets gibt es im ZebraShop in der schauinsland-reisen-arena, allen bekannten VVK-Stellen, online unter oder über die Ticket Line 01806 – 190203 (0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 €/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz). Anhänger der Gastvereine beziehen ihre Tickets bitte direkt im VVK über den jeweiligen Club.

Business-Tickets für den VIP-Bereich der schauinsland-reisen-arena mit einem Top-Sitzplatz auf der Haupttribüne zum Preis von 85 Euro gibt es über unseren Vermarkter Lagardère Sports ab Montag, 19.06.2017. Anfragen richten Sie bitte direkt an die Lagardère-Kollegen telefonisch unter 0203 / 93105070 bzw. per E-Mail an de.msv(at) .