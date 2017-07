Die Duisburger FDP antwortet nicht, trotz Erinnerung. Warum geht es? Vor wenigen Tagen habe ich einen Artikel veröffentlicht in dem es um den Abbau der Schuldenuhr vor den FDP-Fraktionsräumen im Düsseldorfer Landtag ging.

Hier der LINK.

Die Uhr hing jahrelang und diente der Ex-Oppositions-FDP zur Schuldenkritik an der Landesregierung. Jetzt sitzt sie selbst auf dem Posten und nun ist die Uhr weg. So funktioniert Politik in NRW, Deutschland, Duisburg!?

Ich wollte also wissen wie die hiesige FDP dazu steht. Jedoch, wie eingangs erwähnt, Fehlanzeige.

Was bleibt ist ein fader Bei- und/oder Nachgeschmack von einem aufstrebenden Polit-Werbestar à la „Jede 11 Minuten verliebt sich jemand in Deutschland in Christian Lindner.“ und einem örtlichen OB-Herausforderer mit 50 kleinen Filmchen, was er als OB denn alles besser machen würde.

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn