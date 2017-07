Tolle Spielcasinos in NRW

Natürlich wird in dieser Region Nordrhein-Westfalens auch in Sachen Glücksspiel einiges geboten. Es gibt mehrere staatliche Spielbanken, die einen Besuch wert sind. Wer gern spielt, für den ist ein Ausflug in ein echtes Casino ein tolles Erlebnis! Ziehen Sie sich chic an und genießen Sie mit ein paar Freunden einen unvergesslichen Abend. Mit etwas Glück kommen Sie sogar mit einem Jackpot nach Hause!

Spielbank Duisburg

Die Spielbank in Duisburg mit ihrem faszinierenden Ambiente ist wohl das modernste Casinos Deutschlands. Man fühlt sich tatsächlich in einen futuristischen versetzt. Die Räume des Casinos sind tiefschwarz und beeindrucken mit einzigartigen Lichteffekten und raumschiffartigen Leuchten. Ein Saal gehört den Tischspielen: hier finden Sie unter anderem 18 Roulette Tische, 8 Blackjack Tische, 3 Texas Hold’em Poker Tische und sieben Tische für Pokerturniere. Im anderen Saal befindet sich ein Paradies für Spielautomaten Fans mit mehr als 350 Videospielautomaten und 16 Multi Roulette Stationen. Das Casino verfügt über zwei edle Bars und ein Luxus Restaurant.

Casino Oberhausen

Und auch das Casino in Oberhausen sieht von außen sowohl wie innen aus wie ein riesiges UFO. Es befindet sich direkt neben dem und ist besonders für Liebhaber von Spielautomaten ein absolutes Paradies, mit dem kein anderes Casino Deutschlands mithalten kann. Schatten stellt. Auf einer Fläche von mehr als 4000 m² bietet das Casino 144 Geldspielautomaten, Live Spiele gibt es hier keine.

Casino Hohensyburg

Die Spielbank Hohensyburg ganz in der Nähe von Dortmund ist das größte Casino in Deutschland. Das Gebäude erinnert an die amerikanischen Casinos in Las Vegas oder Atlantic City. Diese Glücksspiel Haus hat mehr als 30 verschiedene Spieltische für französisches und amerikanisches Roulette, 5 Tische für Blackjack, 3 Ultimate Texas Hold’em Poker Tische und einem Baccarat Tisch. Es finden täglich auf 10 – 12 zusätzlichen Tischen Poker Turniere statt. Mehr als 360 Spielautomaten warten im Automatensaal. Zwei tolle Bars und exklusive Restaurants gibt es natürlich auch hier.

Natürlich muss man für einen solchen Casino Besuch etwas Geld einplanen. Setzen Sie darauf, beim Spielen in einem Online Casino einen Bonus ohne Einzahlung zu bekommen, und bald haben Sie genug Geld für einen glamourösen Casino Abend zusammen.

Spielstation Dortmund

Eine preiswertere und ungezwungenere Variante ist die Dortmunder Spielstation in der Bornstraße. Hier kann man auf 48 verschieden Spielautomaten spielen. Live Casino Spiele gibt es hier nicht. Und auch keine teuren Restaurants, sondern ein paar Bistros, eine Bagel Bar, ein Café, eine Saft- und eine Cocktailbar. In diesem Casino geht es locker zu und es ist ein beliebter Treffpunkt – nicht nur zum Spielen!

Das Play-In Casino ist in Dortmund ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Es liegt in der Stadtmitte und bietet circa 50 der modernsten Spielautomaten. Das Casino wurde 2010 umgebaut und erhielt ein komplett neues Design, das ihm den Golden Jack, eine Auszeichnung der Spielhallen Industrie, brachte. Hier fühlt man sich wie am Mittelmeer – der Boden ist aus Marmor. Teppiche, Wandbemalung und Tapeten sind in blau gehalten, die Räume sind hell erleuchtet. Ein toller Ausflug für diejenigen, die in diesem Sommer nicht in den Urlaub fahren.

