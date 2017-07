Rainer Bischoff in neuer Landtagsperiode in 2 Ausschüsse gewählt: Sport und Integration

Der wiedergewählte Landtagsabgeordnete des Duisburger Westens, Rainer Bischoff, wurde heute in seiner Fraktion in die 2 Parlamentsausschüsse für Sport und Integration gewählt. Die Wahl der Ausschüsse entscheidet erheblich über die Schwerpunktarbeit eines Abgeordneten in der Wahlperiode.

„Beide Ausschüsse waren die Prioritäten meiner Wunschliste“, so der örtliche Abgeordnete wörtlich, „weil sie wichtige Themenfelder für unsere politische Arbeit im Duisburger Westen umfassen. Mit den Aufgaben des Sports beschäftige ich mich schon seit Jahren sehr intensiv. Die gesellschaftliche Bedeutung ist mir daher mehr als bewusst. Die Integration der Menschen in unserem Wahlkreis gehört seit langem auch zu meinen politischen Schwerpunkten. Sie wird gerade für uns im Duisburger Westen ein Zukunftsthema bleiben.“

