Duisburg: Prof. Hermann Strasser am 13. Juli zu Gast im Zukunftsstadtteil

Pressemitteilung von Michael Willhardt / Zukunftsstadtteil e.V.

Mehr Thekenlatein war nie. Wir freuen uns auf den Besuch von Professor Hermann Strasser, der im österreichischen Altenmarkt im Pongau unter und an den Tischen der Bahnhofsgastwirtschaft seiner Eltern aufgewachsen ist. „Je mehr ich über Ihren Veranstaltungsort nachdenke,“ schrieb mir Prof. Strasser im Vorfeld unserer Veranstaltung, „desto öfter komme ich auf den Gedanken, dass man die Theke und den Tresen beim Wort nehmen sollte. Ich bin schließlich in einem Gasthaus aufgewachsen und habe unsere Sitzküche als wichtigen, wenn nicht entscheidenden Teil der Erschaffung meiner Welt erlebt.“ Und als wortgewaltiger Soziologe hat er eine so gewichtige wie amüsante Autobiografie geschrieben: „Die Erschaffung meiner Welt: Von der Sitzküche auf den Lehrstuhl.“

Hermann Strasser und ich sind uns im Kontext von Firmenbiografien vor zwei Jahrzehnten begegnet, die seine fachlichen Schwerpunkte an der Universität Duisburg-Essen auch tangierten: Soziologische Theorie, sozialer Wandel, soziale Ungleichheit. In diesem Kontext sei angemerkt, Unternehmensbiografien sind inhaltlich und methodisch unterrepräsentiert und wären zweifellos ein lohnendes Forschungsfeld.

Ich hatte einmal das Vergnügen, eine Lesung aus Hermann Strassers Autobiografie zu hören und freue mich auf die Fortsetzung.

Das zweite Thema, das angesichts einer sichtlich alternden Gesellschaft im Fokus ist, sind Auszüge und Erkenntnisse aus einer zehnjährigen Lebensmitschrift von Ende 2006 bis Ende 2016: Gesprächiges Schweigen eines Uhus: Altern – Selbstmord auf Raten?

Zur Person

Prof. em. Dr. Hermann Strasser PhD wird am 28.11.1941 in Altenmarkt/Pg. (Österreich) geboren. Er studiert Nationalökonomie und Soziologie in Innsbruck, Berlin und New York. Promotion im Jahr 1967 zum Dr. rer. oec. an der Universität Innsbruck, 1974 PhD in Soziologie an der Fordham University (Fulbright-Stipendiat 1968-71). 1976 folgt die Habilitation in Soziologie an der Universität Klagenfurt.

Von 1968 bis 1971 war er Teaching Assistant und Fellow an der Fordham University, New York, 1971/72 Gastprofessor an der University of Oklahoma, Norman, und von 1972 bis 1977 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Höhere Studien/Institute for Advanced Studies, Wien.

Ende 1977 wir er auf den Lehrstuhl für Soziologie an die Universität Duisburg-Essen berufen, wo er bis zu seiner Emeritierung am 1. 3. 2007 lehrt.

Donnerstag 13. Juli 2019 um 19.00 Uhr

Datum: 13. Juli 2017 um 19.00 Uhr

Ort: Traditionskneipe „Alt Hochfeld“

Eigenstraße 50

D-47053 Duisburg-Hochfeld | Zukunftsstadtteil

Anmeldung – nach Möglichkeit – bitte an: thekenlatein@ zukunftsstadtteil.de

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn