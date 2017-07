Duisburg : Markus Krebs zeichnet sein Programm live im Theater am Marientor für RTL auf

Es wird im doppelten Sinne eine besondere Show für Comedy-Durchstarter Markus Krebs, wenn er am 30.08.2017 um 19 Uhr auf die Bühne des Theaters am Marientor in Duisburg tritt. Einerseits sind Heimspiele für ihn immer ein großartiges Erlebnis, aber vor allem freut er sich, dass sein Live-Programm „Permanent Panne“ dort erstmals live fürs Fernsehen aufgezeichnet wird. Bei RTL wird das Ergebnis später zu sehen sein. Der Ticketvorverkauf brummt bereits. Wer dabei sein möchte, sollte sich beeilen.

Humor muss Panne sein! Dies stellt Markus Krebs auch in seinem dritten Live Programm „Permanent Panne“ unter Beweis. Er ist ein Comedian, der es wie kaum ein anderer versteht, mit herrlich schrägen Doppeldeutigkeiten und genialem Wortwitz eine Lachsalve nach der anderen zu produzieren. Er plündert in seinem eigenen Leben und findet ständig aufs Neue absurde Situationen und Anekdoten.

Ob im im Kleingartenverein, in der Kneipe oder beim dem Versuch mit seinem Kumpel „TNT Schorsch“ nach Grundwasser zu bohren – Markus Krebs bleibt sich treu und präsentiert mit feinsinnigem Humor seine Geschichten die förmlich garantiert für Lachmuskelkater sorgen werden. Zwei Stunden mit Markus Krebs sind wie ein Abend mit einem alten Kumpel an der Theke – Mitten aus dem Leben und mit einer gehörigen Portion Ruhrpott-Charme. Diese Vielzahl von urkomischen Gags, lässt schon mal den ein oder anderen Besucher vor Lachen vom Stuhl fallen, aber auch das sorgt für Lacher, also ist alles gut.

Der Ticketvorverkauf für die Live-TV-Aufzeichnung des Live-Programmes „Permanent Panne“ von und mit Markus Krebs am 30.08.2017 Duisburg läuft bereits auf Hochtouren. Beginn der Show im Theater am Marientor ist um 19 Uhr! Die begehrten Eintrittskarten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter sowie .