Sören Link von eigenen Genossen*Innen gewählt

Am vergangenen Freitag hat die SPD offiziell ihren Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl am 24. September gewählt. Überraschungen wurden nicht erwartet und gab es auch nicht: Einziger(!) Kandidat war Sören Link, der 2012 erstmals zum Oberbürgermeister gewählt wurde.

Foto: Sören Link im Januar 2015

Laut einer Pressemitteilung äußerte sich Parteichef Ralf Jäger so: „Mit Sören Link wollen wir einen Mann erneut ins Rennen schicken, der seit 5 Jahren zeigt, dass er es kann. Er hat Duisburg in seiner bisherigen Amtszeit auf einen guten Weg gebracht und ist genau der Richtige, auch die künftigen Herausforderungen zu meistern.“

Dazu kann man durchaus geteilter Meinung sein, aber die 260 in den SPD-Ortsvereinen gewählten Delegierten stimmten wie folgt ab und zeigten zu 91,8% Geschlossenheit:

207 Stimmen abgegeben

206 Stimmen gültig

189 JA für Sören Link (91,8 %)

12 NEIN (5,8 %)

5 Enthaltungen (2,4%)

1 Stimme ungültig

Na dann: Herzlichen Glückwunsch Herr Link und viel Glück!

