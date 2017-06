Duisburg: „ErdbeerBrause – Die Wirtschaftswunder-Revue“

Eine rasante Revue im Stil der 50er Jahre mit jeder Menge Rock’n’Roll und Ohrwürmern zum Abtanzen und Mitfeiern.

Wer schon lange keinen Ohrwurm mehr im Gehörgang hatte, ist bei „ErdbeerBrause – Die Wirtschaftswunder-Revue“ genau richtig. Die Rock’n’Roller von Danny & The Chicks nehmen Sie mit auf eine Zeitreise zurück in die gute alte Zeit der Schmalztollen, Petticoats und Stöckelschuhe. In dieser rasanten Revue aus Musik, Tanz und Comedy wird das Publikum aufgefordert, hemmungslos mitzufeiern und auf die Hits von Elvis, Chuck Berry, Cliff Richard, Eis am Stiel und den Blues Brothers zu tanzen! Thomas M. Held, der Comedian aus der SAT1-Serie Sechserpack, sorgt als Barkeeper Gino Ginelli mit seiner Stand-Up Comedy für chronische Lachkrämpfe. Altmeister Graham Bonney wird als Stargast sich selbst spielen. Gemeinsam versucht das Ensemble, den abgewrackten Tanzclub „ErdbeerBrause“ wieder erfolgreich zu machen. Wir sind zuversichtlich, dass ihnen das gelingen wird, denn noch heute gilt: „Rock’n’Roll geht immer!“

Freitag, 24.11.2017 20 Uhr

Theater am Marientor, Plessingstr.20, 47051 Duisburg

Die Tickets ab 29,90 EUR können telefonisch unter der Nummer 01806-999 000-282 bestellt werden. Online-Bestellung ebenfalls über Ticketmaster, eventim oder auf der Homapage .

