Zwei Veranstaltungen im Duisburger Berufsinformationszentrum (BiZ ) am 22.06.2017

14:00 Uhr

School´s out: Noch kein Plan nach dem Abi?

Sie haben das Abi in der Tasche? Ein neuer Lebensabschnitt kommt auf Sie zu, über den Sie sich vielleicht noch nicht viele Gedanken gemacht haben. Dann ist es jetzt höchste Zeit für eine Standortbestimmung: Was will ich? Was kann ich? Was sind meine Ziele? Und: Was geht jetzt überhaupt noch? Wir finden mit Ihnen Antworten auf diese Fragen und geben Infos über Last-Minute-Angebote.

Berufsstart bei der Polizei NRW

Die Einstellungsberater/innen der Polizei Duisburg informieren über Einstellungsvoraussetzungen, Auswahlverfahren, Laufbahnen und Besoldung. Infovortrag und Einzelberatung.

Die Teilnahme an den Infoveranstaltungen ist immer kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Veranstaltungsort: Berufsinformationszentrum (BiZ), Wintgensstr. 29 – 33, 47058 Duisburg (Haltestelle Duissern, U-Bahn-Linien 903 und U79, Buslinien 937, 939 und 944).

