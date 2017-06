Stadtsportbund organisiert 38. Sportaustausch zwischen Duisburg und Calais

Duisburg will den Pott zurück. Nach der 6:10-Niederlage im Städtewettkampf mit Calais im vergangenen Jahr setzt die heimische Sportjugend als Gastgeber auf Revanche. Der Stadtsportbund Duisburg organisiert den am Samstag beginnenden deutsch-französischen Wettkampf um den Freundschaftspokal. Das Team Duisburg geht mit 110 Talenten in acht Sportarten an den Start im Heimspiel.

Bürgermeister Manfred Osenger übernimmt im Rahmen eines offiziellen Empfangs der Stadt Duisburg am Sonntag gemeinsam mit dem SSB-Vorsitzenden Rainer Bischoff im Rathaus die Siegerehrung. Die Delegation aus Calais wird angeführt vom Präsidenten des dortigen Stadtsportbundes Patrice Demoustier und dem Sportdezernenten Francis Devin.

Bereits zum 38. Mal begegnen sich Jugendliche aus Calais und Duisburg zum freundschaftlichen Pokal-Kampf. Duisburg konnte den Vergleich bislang 23 Mal gewinnen. Die Partnerstadt am Ärmelkanal sicherte sich zehn Siege. Vier Unentschieden weißt die Bilanz auf. Das Heimrecht wechselt von Jahr zu Jahr.

In diesem Jahr stehen auf dem Spiel- und Sportplan: Fechten, Fußball, Hockey, Schwimmen, Schießen, Segeln, Tischtennis und Volleyball. Das Team Duisburg setzt sich aus Vereinsteams oder einer Stadtauswahl zusammen. Eintracht Duisburg greift für die Ehre der Gastgeber zum Florett. Viktoria Buchholz schießt in diesem Sinne Tore und die Aktiven des PSV Duisburg auf die Zielscheiben. Die Freien Schwimmer stellen sich ans Volleyball-Netz, die Wassersportgemeinschaft Rumeln-Kaldenhausen setzt die Segel. Beim Hockey, Schwimmen und Tischtennis stellen gleich mehrere Klubs ihre Talente für ein Stadtteam aufs Feld, ins Rennen oder an die Platte.

Rainer Bischoff, der Vorsitzende des SSB Duisburg, drückt seiner Mannschaft die Daumen für die Revanche nach der Auswärtsniederlage und macht dabei zugleich deutlich, dass es um mehr geht: „Der Sportaustausch lebt die Städtepartnerschaft zwischen Duisburg und Calais. Er ist von Bedeutung für ein friedliches und freundschaftliches Miteinander in Europa. Wer sich fragt, warum es sich lohnt für Europa zu streiten, sollte sich die Zeit nehmen, bei einem der Wettkämpfe zuzuschauen oder bei der gemeinsamen Party am Samstagabend am Toeppersee dabei zu sein.“

Uwe Busch, Geschäftsführer des SSB, ergänzt: „Über die Jahre ist eine echte Freundschaft zwischen der Sportjugend in Calais uns gewachsen. Die

Gastfreundschaft ist auf beiden Seiten stets gleich groß. Dazu gehört auch, dass die Jugendlichen jeweils in Familien der Vereinsmitglieder untergebracht sind. Diese Werbung für Duisburg ist authentischer als jede Anzeigenkampagne.“

Bei aller Freundschaft: Es geht natürlich auch um den Sieg im Städtevergleich und darum, dem Freundschaftspokal wieder einen Ehrenplatz im Hauptquartier des Stadtsportbunds zu sichern. Rainer Bischoff: „Dass die Athletinnen und

Athleten mit großem Ernst kämpfen, ist ein Zeichen dafür, dass sie den

Wettkampf und damit auch den Sportaustausch wichtig nehmen.“

Sportart Zeiten der Sportbegegnung Ort der Sportbegegnung Segeln 11:00 – 13:00 Uhr Anlage des WRK/ Töppersee, Am Borgschenweg 11a 47239 Duisburg Schießen 10:00 – 13:00 Uhr Schießsport-Leistungszentrum Ratingen, Gothaer Str. 23, 40880 Ratingen Volleyball 14:00 – 17:00 Uhr Sporthalle Steinbart-Gymnasium, Realschulstraße Schwimmen 15:00 – 16:30 Uhr Hallenbad Neudorf, Memelstraße 70, 47057 Duisburg Tischtennis 13:30 – 18:00 Uhr Sporthalle des Max-Plack-Gymnasium Ritterstr. 2, Halleneingang: Kirchstraße 47137 Duisburg Hockey 14:00 – 17:00 Uhr Sportplatz Tönniskamp, Borkhofer Str. 49, 47137 Duisburg Fechten 10:00 – 12:00 Uhr 15:00 – 17:00 Uhr Eintracht Duisburg – Fechthalle BSA III, Margaretenstraße 20, 47055 Duisburg Fußball 16:00 – 18:00 Uhr Karl-Dölzig-Platz, Sternstr. 135, 47249 Duisburg

