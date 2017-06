MSV Duisburg: Offizielle Saisoneröffnung mit buntem Rahmenprogramm am Samstag

Der Kader des MSV Duisburg trifft sich zwar schon am Donnerstag, 22. Juni 2017, zum ersten Mal zu verschiedenen Tests, die erste richtige Trainingseinheit für Fans gibt es dann aber am Samstag, 24. Juni 2017, beim MSV-Familientag in Meiderich.

Die Tore an der Westender Straße öffnen am Samstag um 10 Uhr, gegen 10:15 Uhr eröffnen Präsident Ingo Wald und Geschäftsführer Peter Mohnhaupt die neue Zweitliga-Saison 2017/18.

Das Team von Trainer Ilia Gruev wird dann um 10:30 Uhr auf dem Rasen vorgestellt. Moderator Knut Martini führt während der folgenden Trainingseinheit mit Interviews durch das Programm, spricht dabei mit Sportdirektor Ivo Grlic und Trainer Gruev über die neue Saison und stellt die MSV-Neuzugänge vor.

Dazu gibt es ein buntes Familien-Rahmenprogramm für Klein und Groß mit Hüpfburgen, Torwandschießen, Kinderschminken mit dem zebrakids e.V. oder Infos zum neuen Verein MSV-Museum. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, und natürlich sind auch Maskottchen Ennatz und der ZebraShop an der Westender Straße vor Ort. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.

Bitte beachten Sie: Rund um das Trainingsgelände in Meiderich steht nur eine äußerst begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung. Weichen Sie bitte zur An- und Abreise auf den Öffentlichen Nahverkehr.

