Polizei Duisburg sucht nach vermisster Jugendlichen

Die Polizei sucht nach der 16-jährigen Alyssa W. Die Jugendliche wird seit Freitagnachmittag (16. Juni) in Duisburg vermisst. Letztmalig war sie in der Nacht vom Freitag auf Samstag in der Nähe des Hauptbahnhofs Mönchengladbach gesehen worden.

Das Mädchen ist gebürtige Wuppertalerin und hat auch Bezüge nach Mönchengladbach. Die junge Frau ist 1,78 Meter groß und schlank. Sie hat langes, blau gefärbtes Haar und trägt Piercings in der Unterlippe. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 0203 280-0 entgegen.

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn



Ähnliche Beiträge

Kommentare

comments