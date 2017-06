Duisburg: DOC bleibt Dauerthema

Das Designer Outlet Center(DOC) in Bahnhofsnähe bleibt ein Dauerbrenner. Anfang Juli wird der Stadtrat sich erneut mit dem Thema beschäftigen und ev. dem Ergebnis des Bürgerbegehrens folgen, bei dem 22.000 Duisburger*Innen gegen den Ratsbeschluß von Anfang Februar unterschrieben haben. Im Ratsbeschluß vom Februar wurde dem DOC ein erstes Türchen geöffnet, worauf sich besonders aus der Innenstadt reger Gegenprotest gegen das DOC entwickelte, der dann u.a. im Bürgerbegehren mündete.

Eine Online-Petition für das DOC ist nunmehr auch abgeschlossen und ergab rund 2.500 Befürworter*Innen. Wobei man sagen muß, dass die Petition von wesentlich weniger Medien-Veröffentlichungen begleitet wurde als das Bürgerbegehren dagegen.

Insofern ist daraus in keinem Falle abzuleiten, dass es nun eine überwiegende Zahl an Duisburgern und Duisburgerinnen gibt die gegen das DOC sind.

Nachwievor ist die City in keinem guten Zustand und wenn „sie und ihre Anrainer(Händler etc.)“ sich vom DOC bedroht fühlen und dagegen votieren, dann muß die City noch viel Überzeugungsarbeit leisten warum man sich dieser Ansicht anschließen soll.

Anders gesagt: Wäre das DOC nicht vllt. doch eine Bereicherung? Kann man dort vllt. kostenlos parken und auch seine täglichen Einkäufe erledigen, weil sich in der Nähe oder sogar im DOC selbst Lebensmittelhändler, Drogeriemärkte etc. niederlassen? Wird es dort vllt. auch Ärztehäuser und Apotheken geben?

So wie bisher jedenfalls kann es mit der City auch nicht weitergehen. Auf kann man sich dazu zusätzlich ein Bild machen.

