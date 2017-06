Am 17.06.2017, gegen 19.10 Uhr, zeigte sich im Rhein – Ruhr – Bad ein 27-jähriger Mann in schamverletzender Weise gegenüber badenden Kindern. Das resolute Einschreiten der Bademeisterin veranlasste den Tatverdächtigen, bis zum Eintreffen der dazu gerufenen Polizei vor Ort zu warten. Er soll am Sonntagvormittag dem Haftrichter vorgeführt werden.

