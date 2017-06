Schauinsland reisen CUP DER TRADITIONEN mit internationaler Klasse in Duisburg

Der schauinsland reisen CUP DER TRADITIONEN startet am Sonntag, 23. Juli 2017, mit den „Profimannschaften“ des MSV Duisburg, Aston Villa FC, Malaga CF & Hertha BSC Berlin.

Tradition ist nicht die Anbetung der Asche sondern die Weitergabe des Feuers… und weil Tradition im Fußball ein ganz wichtiger Bestandteil ist, treten beim schauinsland reisen CUP DER TRADITIONEN gleich vier internationale Profiteams mit beeindruckender Tradition gegeneinander an. Teilnahmeberechtigt beim schauinsland reisen CUP DER TRADITIONEN sind ausnahmslos Vereine, die bereits vor mindestens 50 Jahren in der höchsten Spielklasse ihres Landes vertreten waren.

Für die Fans heißt das: Fußball-Tradition an der Wedau mit Mannschaften, die faszinierende Geschichte des Fußballes mit geschrieben haben! In der Duisburger schauinsland-reisen-arena treffen dabei Aston Villa FC, Malaga CF, Titelverteidiger Hertha BSC Berlin und Zweitliga-Aufsteiger MSV Duisburg aufeinander. Für den MSV eine Woche vor dem Saisonstart in die 2. Bundesliga der letzte Härtestest.

Der schauinsland reisen CUP DER TRADITIONEN ist in diesem Sommer vor allem ein Tag für die ganze Familie – mit tollen Spiel- und Mitmachaktionen für die MSV-Fans und zu besonders familienfreundlichen Preisen: Sitzplatz 20 Euro ohne weitere Ermäßigungen. Stehplatz 10 Euro ohne weitere Ermäßigungen.

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren zahlen daher nur 5 Euro (!)auf allen Plätzen – damit die Tradition des Fußballs auch an die jungen Fans weitergegeben werden kann.

Nach dem Turnier freut sich die gesamte Mannschaft und der Trainerstab der Zebras auf die große Autogrammstunde mit den Fans – dann gibt’s auch zum ersten Mal die neuen MSV-Autogrammkarten 2017/18!

Das sind die Teilnehmer

Aston Villa FC. Gegründet 1875. 7 x englischer Meister. 7 x FA-Cup-Gewinner. 1982 Sieger Europapokal der Landesmeister durch ein 1:0gegen Bayern München. Der Club aus Birmingham spielt seit 1897 (!) im Villa Park.

Malaga CF. Gegründet 1948 aus dem Vorgängerverein Club Deportivo Malaga von 1904. 2012 standen die Spanier im Viertelfinale der Champions League und unterlagen Borussia Dortmund erst durch zwei Treffer in der Nachspielzeit. Der Club aus dem Estadio la Rosaleda belegte in der abgelaufenen Spielzeit in der Premiera Division Rang 11.

Hertha BSC Berlin. Gegründet 1892 und benannt nach einem Berliner Ausflugdampfer. Deutscher Meister 1930 und 1931. DFB-Pokalsieger 1977 und 1979. Wie der MSV Gründungsmitglied der Bundesliga 1963. Im vergangenen Sommer Sieger des ersten schauinsland reisen CUPS DER TRADITIONEN.

MSV Duisburg. Gegründet 1902 als Meidericher Spielverein. Gründungsmitglied der Bundesliga 1963. Deutscher Vizemeister 1964. DFB-Pokalfinalist 1966, 1975, 1998, 2011. UEFA-Pokal-Halbfinale 1979.

Der Spielplan für den schauinsland reisen CUP DER TRADITIONEN

12 Uhr Einlass

13 Uhr Aston Villa FC vs MSV Duisburg

14 Uhr Malaga CF vs Hertha BSC Berlin

15 Uhr Spiel um Platz 3

16 Uhr Finale

Im Anschluss große MSV-Autogrammstunde

Ticket-Info

Die Tickets gibt es ab Freitag, 16. Juni 2017, im ZebraShop in der schauinsland-reisen-arena, allen bekannten VVK-Stellen, online unter oder über die Ticket Line 01806 – 190203 (0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 €/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz). Anhänger der Gastvereine beziehen ihre Tickets bitte direkt im VVK über den jeweiligen Club.

Business-Tickets für den VIP-Bereich der schauinsland-reisen-arena mit einem Top-Sitzplatz auf der Haupttribüne zum Preis von 85 Euro gibt es über unseren Vermarkter Lagardère Sports ab Montag, 19.06.2017. Anfragen richten Sie bitte direkt an die Lagardère-Kollegen telefonisch unter 0203 / 93105070 bzw. per E-Mail an de.msv@lagardere-se.com.

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn



Ähnliche Beiträge

Kommentare

comments