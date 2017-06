MSV Duisburg verpflichtet Keeper Daniel Davari

Der MSV Duisburg hat Keeper Daniel Davari verpflichtet. Der 29-Jährige kommt ablösefrei von Arminia Bielefeld und unterschreibt für zwei Jahre bei den Zebras.

„Daniel ist ein erfahrener Keeper, kennt die Liga und hat sich auch international schon gezeigt“, beschreibt Sportdirektor Ivo Grlic den Schlussmann, der mit der Erfahrung von 29- Erst und 60 Zweitligaspielen für Eintracht Braunschweig kommt; bei Arminia bestritt er in der vergangenen Saison verletzungsbedingt nur acht Begegnungen. Grlic weiter: „Er ist genau der Typ, den wir uns im Tor neben und mit Mark Flekken vorstellen.“

„Mit Daniel haben wir einen erfahrenen, besonnenen und loyalen Torhüter gefunden, der zu 100 Prozent das verkörpert, was wir gesucht haben“, verdeutlicht Torwarttrainer Sven Beuckert. „Er kennt die zweite und erste Bundesliga, hat auch schon im Ausland Erfahrung gesammelt, ist aufgestiegen und hat um den Klassenerhalt gekämpft – er kennt fast alle Facetten, die der Fußball bietet.“

„Ich freue mich sehr, dass Daniel Davari sich für den MSV entschieden hat“, sagt Chef-Trainer Ilia Gruev. „ Er ist ein guter Typ, hat viel erlebt und ist ein weiteres passendes Puzzleteil für einen gut funktionierenden Kader.“

Davari, der vier Länderspiele für den Iran bestritten hat und mit Braunschweig 2013 in die Bundesliga aufstieg, freut sich auf seine neue Herausforderung: „Ich kenne den MSV aus vielen Begegnungen in der Vergangenheit. Besonders die Arena und die Fans sind mir dabei mit bombastischer Stimmung in Erinnerung geblieben. Es ist ein Traditionsverein und ich freue mich jetzt einfach auf eine tolle Zeit.“

Das ist Daniel Davari

Geburtsdatum: 06.01.1988

Geburtsort: Gießen

Nationalität: Deutschland / Iran

Größe: 1,92 m

Gewicht: 90 kg

Position: Tor

Bisherige Vereine: Arminia Bielefeld, Grasshoppers Zürich, Eintracht Braunschweig, 1. FSV Mainz 05 U23, TSG Wieseck, SV Garbenteich

Länderspiele: 4 für den Iran

