Duisburg: Geldona Morina wird wieder ein Zebra

Die albanische Nationalspielerin kommt vom FSV Gütersloh und kehrt damit nach Duisburg zurück.

„Geldona ist eine junge, talentierte Spielerin, die technisch sehr gut ausgebildet ist“, freut sich Cheftrainer Christian Franz-Pohlmann über die Neuverpflichtung. Der neue Coach der MSV-Frauen kennt die zentrale Mittelfeldspielerin aus seiner Trainer-Zeit beim FSV Gütersloh.

Aber auch in Duisburg ist Geldona Morina keine Unbekannte. Die 23-Jährige spielte für die Jugendmannschaften des damaligen FCR Duisburg und sammelte unter der scheidenden Cheftrainerin Inka Grings beim MSV sowie bei der SGS Essen-Schönebeck bereits erste Bundesliga-Erfahrungen (19 Spiele, 2 Tore).

„Geldona kennt den Verein und das Umfeld. Sie hat sich in den zwei Jahren in Gütersloh gut weiterentwickelt. Deswegen freue ich mich, dass Geldona wieder zurück in Duisburg ist“, sagt Christian Franz-Pohlmann.

Für Morina ist der Wechsel nach Duisburg jetzt der logische Karriereschritt. „Ich wollte unbedingt zurück in die erste Liga. Diese Chance ergibt sich nicht immer“, sagte die albanische Nationalspielerin unmittelbar nach der Vertragsunterschrift. „Jetzt möchte ich mir hier etablieren und mein Potenzial voll ausschöpfen.“

Morina ist nach Rieke Dieckmann und Magdalena Richter der dritte Neuzugang der MSV-Frauen. Verlassen werden den MSV Zsófia Rácz und Nicole Munzert. Auch die beiden gebürtigen Duisburgerinnen Lara Heß und Isabel Schenk verlassen den MSV. Isabel Schenk war seit 2007 für den FCR Duisburg und den MSV im Einsatz. Lara Heß stürmte seit 2013 für die Zebras. Die ZebraFamilie bedankt sich bei euch für euren Einsatz und wünscht euch für die Zukunft alles Gute!

Das ist Geldona Morina

Geburtstag: 08.11.1993

Geburtsort: Klina (Kosovo)

Position: Mittelfeld

Bisherige Vereine: FSV Gütersloh, MSV Duisburg, SGS Essen, FCR 2001 Duisburg, SUS 21 Oberhausen

