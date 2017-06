A3: Vollsperrungen am langen Wochenende

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW wird innerhalb einer „koordinierten Aktion“ über das lange Wochenende an Fronleichnam Teilstücke der A3 vollsperren. Betroffen ist bei den Sperrungen nur die Fahrtrichtung Oberhausen. Alle Sperrungen beginnen am Mittwoch (14.6.), um 22 Uhr und enden Montagmorgen (19.6.) um 5 Uhr.

Die Straßen.NRW- Regionalniederlassung Rhein-Berg saniert die A3 zwischen dem Autobahnkreuz Leverkusen und Opladen und arbeitet an der Entwässerung zwischen Opladen und Langenfeld. Diese Arbeiten sind unabhängig vom Wetter. Dazu wird die A3 ab der Anschlussstelle Opladen in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt, bis Opladen ist die Fahrt möglich.

Um den Verkehr weiträumig umzuleiten, werden weitere Zuläufe in Fahrtrichtung Oberhausen eingeschränkt und/oder gesperrt:

* In der Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum ist keine Auffahrt auf die A3 möglich. Vor der Anschlussstelle wird die A3 auf eine Spur eingeengt.

* Im Autobahndreieck Heumar wird die A3 auf eine Spur eingeengt.

* Im Autobahnkreuz Köln-Ost wird die A3 auf eine Spur eingeengt.

* Ab dem Autobahndreieck Köln-Porz wird die A59 in Fahrtrichtung Heumar gesperrt. Davon ist auch die Anschlussstelle Rath betroffen.

Sperrung bei Hilden

Im weiteren Verlauf erledigt die Straßen.NRW- Autobahnniederlassung Krefeld in dieser Zeit Asphaltarbeiten an der Fahrbahn zwischen Mettmann und Hilden. Daher ist die A3 zwischen dem Autobahnkreuz Hilden und dem Autobahnkreuz Ratingen-Ost gesperrt. Hier wird ein lärmmindernder, offenporiger Asphalt (so genannter Flüsterasphalt) eingebaut. Da diese Arbeiten witterungsabhängig sind, kann diese Sperrung kurzfristig abgesagt werden.

Sperrung bei Ratingen-Ost

Die Straßen.NRW- Regionalniederlassung Ruhr installiert während der Sperrung eine Entwässerungsleitung an die neu hergestellte Brücke über die A3 im Autobahnkreuz Ratingen-Ost und baut Gerüste ab. Deshalb wird die A3 zwischen dem Autobahnkreuz Ratingen-Ost und Breitscheid ebenfalls gesperrt. Der Verkehr, der an der Anschlussstelle Mettmann auf die A3 Richtung Oberhausen auffahren kann, wird über die A 44 und A52 zum Autobahnkreuz Breitscheid umgeleitet.

Umleitungsempfehlungen

Der Verkehr wird für die Maßnahmen großräumig umgeleitet. Zusätzlich bestehen lokale Umleitungen.

* Ab dem Autobahndreieck Heumar wird der Verkehr der A3 über die A4, die A1 und die A57 zum Autobahnkreuz Neuss-Süd umgeleitet.

* Ab dem Autobahnkreuz Leverkusen wird der Verkehr über die A1 und die A59 zum Autobahndreieck Düsseldorf-Süd umgeleitet.

* Ab dem Autobahnkreuz Hilden wird der Verkehr über die A46, die A57, die A44 und die A52 zum Autobahnkreuz Breitscheid umgeleitet.

