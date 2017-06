INTERBRIDE: International Fashion Fair in Düsseldorf feiert Jubiläum

Ob eine Info-Party für Cannabis Freunde, Holland Tage oder diverse Festivals – in Düsseldorf scheint immer etwas los zu sein und die Interbride Messe kommt auch bald wieder in die Stadt. Ulrich Wendel, Vorstandsvorsitzender der Interbride GmbH seit 2013, will bei dieser Veranstaltung einen Rekord aufstellen. Die Veranstaltung plant, die größte Modenschau in der Geschichte der deutschen Modehauptstadt Düsseldorf aufzubauen. Ein internationaler Besucheranteil von 40% hat 2016 deutlich gezeigt, dass die Hochzeits-, Braut- und Sonderveranstaltungsmesse inmitten Europas zu einem wichtigsten B2B-Treffpunkt für die gesamte Branche geworden ist. Es ist das erfolgreiche „Konzept der Industrie für die Industrie“, das die Interbride so besonders macht. Insofern beruhen die Initiatoren vor allem auf Kontinuität, Vielfalt und den Branchenmix renommierter nationaler und internationaler Aussteller. Ihre Premiummarken werden in ganz Europa und der Welt exklusiv über qualifizierte Fachhändler vermarktet. Für viele nationale und internationale Käufer ist die Interbride im Zentrum Europas mittlerweile zu einem festen Termin der internationalen Fachmesse geworden. Ein Besuch dieser Messe bietet Käufern rund um den Globus einmal im Jahr das gesamte Spektrum der neuesten Braut- und Bräutigam Mode, Dessous, Accessoires, Schuhe, Kinder- und Abendbekleidung an.

Innovative Impulse, starke Allianzen und expansives Geschäft am Top-Mode-Standort Düsseldorf

Neben dieser Sonderveranstaltungsmesse gibt es dieses Jahr auch die in Düsseldorf, die mit vielen Inspirationen und Einkaufsmöglichkeiten lockt, und die Modemesse CPD 2017 (Collection Premiere Düsseldorf), welche auf einer Fläche von ca. 17.000m² die neuesten Trends für die kommende Saison aufzeigt. Um immer up to date zu sein, bieten auch etliche Magazine interessante Interviews und Inspirationen zu den neuesten Trends an, wie man bei und nachblättern kann. Auch das neue Magazin Asos bietet viel Trendiges auf der Seite von an und enthält ein breitgefächertes Themenspektrum in Bezug auf Mode und Hochzeitsaccessoires. Rund um Fashion dreht es sich natürlich auch bei der und die Ausstellung wird mit einem Catwalk wieder in den Hallen 13 und 14 stattfinden, allerdings an vier Messetagen. Das einzigartige Ambiente und die ausgewogene Mischung aus hochwertigen Hochzeitsmodellen und Accessoiresausstellern sind die Hauptkriterien, die den Erfolg des Catwalk-Festivals bis jetzt bestimmt haben. Mehr als 400 Kollektionen von internationalen TOP-Markenherstellern geben Inspiration und zeigen die neuesten Trends für 2018 und vieles mehr. In diesem Jahr kann sich Ihr Besuch wirklich lohnen. Beim fünfjährigen Jubiläum der Interbride können Sie nicht nur für die kommende Saison einkaufen, sondern auch viele wunderbare Momente während der Feierlichkeiten erleben.