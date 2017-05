Duisburg: Die Five Boats werden rot – Novitas BKK bringt den Innenhafen zum Leuchten

Ab heute Abend, 21 Uhr, leuchten die Five Boats im Duisburger Innenhafen blutrot. Warum? Sonntag ist Welt-Blutkrebs-Tag: Der „World Blood Cancer Day“ wurde von der DKMS ins Leben gerufen und soll rund um den Globus die Aufmerksamkeit auf das Thema Blutkrebs lenken.

Auch die Novitas BKK setzt ein Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen und lässt die Five Boats an diesem Wochenende kurzerhand in rotem Licht erstrahlen: Von diesem Freitag an wird der Verwaltungssitz im Innenhafen jeweils von 21 Uhr bis 6 Uhr blutrot statt grün leuchten. Wer das Farbspiel live bestaunen möchte, kann das bis zum 30. Mai morgens 6 Uhr tun.

„Viele Novitas BKK-Beschäftigte haben sich bereits für die DKMS typisieren lassen“, erklärt Frank Brüggemann, Vorstandsvorsitzender der Novitas BKK, „mit der roten Beleuchtung der Five Boats wollen wir auch öffentlich auf die Erkrankung und den Aktionstag aufmerksam machen.“

