Duisburg: Polizei sucht nach dem Tötungsdelikt in Kaßlerfeld Zeugen

Die Duisburger Polizei sucht nach dem Tötungsdelikt vom Mittwochmorgen (3. Mai) weiterhin Zeugen. Die Ermittler bitten insbesondere die Personen, die in der Zeit von 9:30 Uhr bis 09:50 Uhr am Cafe Vivo (Am Innenhafen) vorbei gekommen sind, sich zu melden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, ist die Tat in dieser Zeit passiert. Die Ermittlungen und Auswertungen dauern weiterhin an, auch heute ist die Spurensicherung am Tatort. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0203 280-0 entgegen.

