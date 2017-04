Duisburg: schauinsland reisen und der MSV laden zum großen ZebraTraditionsmarkt

Der Original-Spielerpass von Michael Tönnies, die MSV-Schuhe von Südkoreas 2006er WM-Star Jung-Wahn Ahn oder die offizielle Kondom-Packung der italienischen Nationalmannschaft, mit der sich die Spieler der squadra azzurra in ihrer Deutschland-Basis in Duisburg auf den WM-Gewinn 2006 vorbereitet haben – das und noch viel mehr können Anhänger der Zebras jetzt beim großen ZebraTraditionsmarkt ersteigern.

„Tradition für die Zukunft“: schauinsland reisen und der MSV Duisburg laden am 1. Mai 2017 ab elf Uhr zum ersten ZebraTraditionsmarkt in den Business-Bereich der schauinsland-reisen-arena.

Dann können alle Interessierten – Sammler, Fans und Familien – einmalige und mit vielen Erinnerungen verbundene „gute Stücke“ bestaunen.

Der erste ZebraTraditionsmarkt „Tradition für die Zukunft“ ist aber nicht von Sammlern für Sammler – sondern von Menschen mit MSV-Herz für ihren Meidericher Spielverein. Denn auch viele Fans haben schon ihre „besten Stücke“ für den ZebraTraditionsmarkt abgegeben – und können das noch weiter bis zum 29. April im ZebraShop und den Schauinsland Reisebüros abgegeben.

Der Erlös aus dem ZebraTraditionsmarkt „Tradition für die Zukunft“ geht zum einen an nachhaltige Zukunftsprojekte des MSV wie das NachwuchsLeistungsZentrum und die Aufrechterhaltung sozialer Projekte der Zebras sowie an die Fanprojekte ZAC e.V, eine Initiative von MSV-Fans, die ein Waisenhaus in Tansania bauen, und an #starkezebrakids, mit dem der Zebrakids e.V. bei jedem Heimspiel des MSV einem schwer kranken Kind und seiner Familie einen ganz besonderen Tag beim MSV ermöglicht.

„Die MSV-Familie hat in den vergangenen Jahren immer wieder ihr großes Herz gezeigt, sei es für den Verein oder eben auf sozialem Gebiet. Wir wollen mit dem ZebraTraditionsmarkt am 1. Mai diesen Weg weiter unterstützen, weil er das ist, was den MSV auszeichnet und für Duisburg so wichtig macht“, verdeutlicht Andreas Rüttgers von schauinsland reisen, Namensgeber der Arena und seit Jahren treuer und wichtiger Partner des MSV. „Deshalb auch das Motto ‚Tradition für die Zukunft‘ – denn Tradition ist nicht allein die Erinnerung an die Asche der Vergangenheit, sondern vor allem die Weitergabe des Feuers in die Zukunft des MSV!“

An vielen, vielen bunten Tischen können am 1. Mai alle MSV-Fans stöbern – von Pokalfinalschals über Trikots, die Geschichte geschrieben haben, bis zu fehlenden Bildern für das großartige Panini-Album. Und die wertvollsten Stücke werden ab 16 Uhr auf der Haupttribüne der schauinsland-reisen-arena meistbietend versteigert – auch da kann jeder dabei sein, mitbieten oder einfach nur zuschauen. Natürlich präsentiert sich auch das MSV-Museum den Besuchern, ebenso wie die zebrakids oder ZAC. Alle, die am 1. Mai 2017 nicht in die schauinsland-reisen-arena kommen können, können auch jetzt schon über die Website mit steigern.

Und nicht nur für die (MSV-)Seele ist gesorgt, auch für den MSV-Magen. An „Frau Fischdicks Kuchentafel“ gibt es selbst gebackene Kuchen. Wer es etwas deftiger mag, für den wird das „Sabath Gedeck“ gereicht: „Mettbrötchen und ´ne Tasse Kaffee“ – für das nach MSV-Original Hennes Sabath noch gespielt wurde.

Der Ertrag aus den von Feinkost Kersten, Sinalco und König Pilsener kostenlos zur Verfügung gestellten Speisen und Getränken sowie den leckeren Kuchen-Spenden geht ebenfalls an die Zebras und die Fanprojekte. Auch pape & Grunau und Höhnerbach Veranstaltungstechnik unterstützen den ZebraTraditionsmarkt. Für alle Kinder gibt es ein tolles Extra-Programm.

Der erste ZebraTraditionsmarkt „Tradition für die Zukunft“ – ein Tag für die ganze Familie: Zum Staunen, aber vor allem auch zum Erleben und Klönen mit der großen, wunderbaren MSV-Familie! Der Eintritt ist natürlich frei!

ZebraTraditionsmarkt „Tradition für die Zukunft“

schauinsland-reisen-arena

Montag, 1. Mai 2017,

11 – 17 Uhr

Eintritt frei!

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn