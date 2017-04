Auf eine Currywurst mit der SPD-Landtagsabgeordneten Sarah Philipp und Minister Ralf Jäger

Die Duisburger SPD-Landtagsabgeordnete Sarah Philipp lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger im Rahmen ihrer „AnsprechBar“ amSamstag, 29. April 2017 ab 13 Uhr am Wasserspielplatz in Duisburg (Bertaallee 10, 47055 Duisburg) auf eine Currywurst mit Innenminister Ralf Jäger ein.

Unter dem bekannten Motto „Currywurst ist SPD“ möchten die beiden Duisburger SPD-Politiker mit BürgerInnen bei einer Currywurst über die anstehenden Landtagswahlen ins Gespräch kommen. Diskutieren Sie mit Sarah Philipp und Ralf Jäger darüber, wie die Politik in Nordrhein-Westfalen und Duisburg in den kommenden fünf Jahren aussehen soll. Konkrete Fragen zum Wahlprogramm beantworten die SPD-Politiker ebenso gerne, wie solche zur Bilanz der SPD-Landtagsfraktion.

Das Format der SPD-Landtagsabgeordneten Sarah Philipp „AnsprechBar“ findet regelmäßig statt und verfolgt das Ziel in den Stadtteilen mit den Duisburgerinnen und Duisburgern über politische Sachthemen zu sprechen, die sie beschäftigen.

Damit der Gesprächseinstieg nicht allzu schwer fällt erhalten die ersten 50 Gäste eine Portion Currywurst vom mobilen Imbissstand, der dort von der Familie Mohr betrieben wird.