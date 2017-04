Bas: „Verbindliche Mindestpersonalstandards in Krankenhäusern kommen

Die Duisburger SPD-Bundestagsabgeordnete Bärbel Bas bringt aus ihrer Arbeit im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages gute Nachrichten für die Patienten und Pflegekräfte in Duisburger Krankenhäusern: „Endlich kommen verbindliche Mindestpersonalstandards – wir werden noch in dieser Legislaturperiode die gesetzlichen Voraussetzungen für eine dauerhaft bessere Ausstattung von Krankenhäusern mit Pflegepersonal schaffen“.

Mit der gesetzlichen Neuregelung will die SPD für mehr Qualität in der Krankenhausversorgung und bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte in Kliniken sorgen.

Bas weiter: „Es ist wissenschaftlich belegt, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen guter Qualität in der Krankenhausversorgung und der Anzahl von Pflegepersonal gibt. Das gilt insbesondere für die intensivmedizinische Versorgung und den Nachtdienst. Ich bin deshalb sehr froh darüber, dass die Ergebnisse der Expertenkommission ‚Pflegepersonal im Krankenhaus‘ noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden können“.

Die Details der Regelungen werden im parlamentarischen Verfahren noch weiter beraten. Bas erläutert, worauf es der SPD dabei ankommt: „Wir werden sehr genau darauf achten, dass nicht einfach Pflegepersonal von einer Krankenhausstation auf einer anderen eingesetzt wird. Und es muss gewährleistet sein, dass das eingesetzte Personal ausreichend fachlich qualifiziert ist. Nicht zuletzt wollen wir dafür sorgen, dass Krankenhäuser, die Personaluntergrenzen nicht einhalten, auch sanktioniert werden“.