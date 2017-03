Duisburg: Austellungseröffnung Bunter Kreis – „Unsere Welt ist aus den Fugen geraten“

Ausstellungseröffnung: Porträts von kleinen Überlebenskünstlern bei der Novitas BKK

„Diese Bilder“, erklärte Duisburgs Bürgermeister Manfred Osenger gestern bei der Eröffnungsfeier der neuen Fotoausstellung des Bunten Kreises Duisburg e. V., „lenken in besonderer Weise den Blick auf das Wesentliche. Sie sind ausdrucksstark und berührend, und ich wünsche mir, dass sie den Blick der Menschen schärfen.“

Genau das will die Ausstellung „Mit anderen Augen sehen“ erreichen. Die insgesamt 16 Fotografien zeigen Kinder, die vom Bunten Kreis Duisburg betreut wurden. Seit 2002 unterstützt der Verein frühgeborene, behinderte, chronisch und schwerstkranke Kinder und ihre Familien auf ihrem Weg vom Krankenhaus ins Kinderzimmer.

„Die Fotos sind alles andere als zweidimensional“, sagte Stefanie Eickmeier, Geschäftsbereichsleiterin der Novitas BKK. „Zwar halten sie nur einen einzigen Moment fest. Aber dieser Moment ist das Fenster zu einem ganzen Leben. So ist das in Wirklichkeit immer, wenn wir einem Menschen begegnen. Wir sehen einen Ausschnitt. Ob wir erkennen, dass zu ihm ein ganzes Leben gehört, hängt davon ab, mit welchen Augen wir sehen.“

1.000 Familien hat der Bunte Kreis Duisburg in den letzten 15 Jahren betreut. Dr. Gabriele Weber, 1. Vorsitzende des Vereins, bedankte sich bei den anwesenden Familien: „Danke für das Vertrauen, das Sie uns entgegen gebracht haben. Diese Ausstellung ist ein wichtiges Zeugnis unserer Arbeit und der tapferen kleinen Kinder.“

Aufgenommen wurden die Fotos von Studierenden der Universität Duisburg-Essen unter der Leitung von Ditmar Schädel, Dozent für künstlerisches Gestalten im Studiengang angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft. „Es war das erste Mal, dass wir mit Kindern gearbeitet haben“, erinnerte sich Studentin Eva Heinold, „teilweise waren sie so fröhlich und lebhaft, dass wir mit dem Auslöser nicht hinterhergekommen sind.“ Und ihre Kommilitonin Lena Recki verriet, was das Besondere an diesem Projekt war: „Wir haben nicht für eine gute Note gearbeitet, sondern für die Familien.“

Bewegend wurde es, als Simone Schulze, Mutter eines der Kinder der Ausstellung, schilderte, wie wichtig die Unterstützung des Bunten Kreises für die Betroffenen ist: „Miriam kam im Oktober 2015 auf die Welt, statt im Februar 2016. Wir hatten Pläne, aber ganz plötzlich ist unsere Welt aus den Fugen geraten. Es ist erlaubt, dass wir zwischendurch sagen ,Alles ist Mist‘. Aber es ist eben doch nicht alles Mist. Wir werden super betreut und wir haben trotz allem großes Glück. Man braucht ein Netzwerk von Freunden, Bekannten und Verwandten, um so etwas zu schaffen. Ein solches Netzwerk ist auch der Bunte Kreis.“ Eines liegt Simone Schulze besonders am Herzen: „Wir müssen aufhören, unsere Kinder mit anderen zu vergleichen.“

Musikalisch begleitet wurde die Eröffnung von den Cellisten Marlene Schindler, Ole Fellensiek und Malte Krajnc von der Musikschule Duisburg. Die drei haben den ersten Platz beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ belegt. Beim Landeswettbewerb erreichten sie Platz zwei.

Die Fotografien werden erstmals bei der Novitas BKK gezeigt und ziehen anschließend weiter. Zu besichtigen sind sie bis zum 29. Mai im Foyer des Verwaltungsgebäudes der Novitas BKK am Duisburger Innenhafen, Schifferstraße 92-100, montags bis freitags von 8.00 bis 16.00 Uhr und donnerstags von 8.00 bis 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

