30.000 Tulpen für Düsseldorf

Eine deutsch-niederländische Flagge aus über 30.000 Tulpen konnten Passanten heute in der Düsseldorfer Innenstadt bewundern. Im Rahmen des ersten HollandTags in Düsseldorf bauten dessen Organisatoren am Kö-Bogen ein rund sechs mal fünfzehn Meter großes Tulpenfeld auf. „Die Flagge aus Blumen soll die Verbindung zwischen den beiden Ländern symbolisieren“, so Günter Gülker, Geschäftsführer der Deutsch-Niederländischen Handelskammer (DNHK). Gemeinsam mit dem Generalkonsulat der Niederlande in Düsseldorf, NBTC Holland Marketing und dem Keukenhof organisierte die DNHK die Aktion.