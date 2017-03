Die Karwoche in Neudorf-West wird in diesem Jahr mit Kammermusik begangen. Vom Montag, dem 10.4. bis Mittwoch, den 12.04. präsentiert sich das breite Spektrum der Flötenmusik in den Passionsandachten.

Besonderes Highlight am Gründonnerstag: Das Renaissance-Ensemble ITER MUSICUM ist zu Gast im Gottesdienst ab 18:00 Uhr.

Und das komplette Blockflötenensemble ist dann nach den Passionsandachten am 14.09, Karfreitag, 09:30 zu hören.

