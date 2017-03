Kreativquartier Ruhrort: Akkordeon – Feuerwerk in St. Maximilian

Die Konzertreihe „Maxi-Musik 2017“ lädt herzlich zum Konzert „Akkordeon mit russischer Seele – Ein musikalisches Feuerwerk“ mit dem renommierten Akkordeonisten Alexandre Bytchkov ein.

Ein besonderes Hörerlebnis verspricht das Akkordeonkonzert am 2. April 2017 um 18 Uhr in der Katholischen Kirche St. Maximilian, Sankt-Maximilian-Platz, 47119 Duisburg mit Alexandre Bytchkov. Der bekannte Akkordeonvirtuose und mehrfacher Preisträger internationaler Wettbewerbe, u.a. zweifacher Deutscher Akkordeonmeister, präsentiert die breite Palette der Möglichkeiten des Akkordeons. Er entführt den Zuhörer in unterschiedlichste Musikwelten und entfacht auf dem Akkordeon ein wahres Feuerwerk mit hohem künstlerischem Anspruch.

Der Künstler stammt aus Sankt Petersburg (Russland) und lebt mit seiner Familie seit einigen Jahren in Mainz. Innerhalb kurzer Zeit hat er sich auch in Deutschland einen Namen als herausragender Musiker gemacht. Ob klassische Stücke, leichte Musettewalzer, spritzige Tangos oder gefühlvolle russische Romanzen – Alexandre Bytchkov fasziniert das Publikum durch seine Virtuosität uns sein musikalisches Einfühlungsvermögen. Ein Vortrag, der unter die Haut geht und den man noch lange in seinem Herzen mit sich trägt.

