Duisburg: Überfall und Streit in Trinkhallen

Zwei Überfälle auf Trinkhallen beschäftigten gestern die Polizei (23.03.). In einem Kiosk an der Scharnhorststraße in Kaßlerfeld randalierte ein 33 Jahre alter Mann bereits morgens um 7:25 Uhr und bedrohte den Inhaber. Der 61-Jährige hatte den jungen Mann nur gebeten seinen Kaffee zu bezahlen, als dieser in Rage geriet. Er stieg über die Theke, und forderte die Herausgabe von Bargeld. Weil der Kioskbesitzer dem nicht nachkam, bedrohte der Täter ihn mit den Worten „Ich bring dich um“. Zwei Zeuginnen griffen ein und forderten den Mann auf, den Kiosk zu verlassen. Der 33-Jährige flüchtete in Richtung Ruhrorter Straße. Die alarmierte Polizei konnte den Mann im Rahmen einer Fahndung festnehmen. Nach einem positiven Drogenvortest entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Zur Beruhigung kam der Duisburger anschließen ins Polizeigewahrsam. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung.

An der Heerstraße in Hochfeld hatten um 20:10 Uhr zwei Männer einen Kiosk betreten und sind direkt über den Tresen gesprungen. Einer der Täter schlug mit dem Griff einer Handfeuerwaffe gegen den Kopf des 62-jährigen Mitarbeiters. Danach forderte er ihn unter Vorhalt der Waffe in akzentfreiem Deutsch auf, das Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Fröbelstraße. Zeugen beschreiben die Täter wie folgt: Sie sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und schlank sein. Einer der beiden hat zudem dunkle Augenbrauen, war bis unterhalb der Nase maskiert und trug eine dunkle Stoffhose, schwarzes Sweatshirt sowie schwarze Sportschuhe mit weißen Streifen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer Angaben zu den Tätern, ihrem Fluchtweg oder Fluchtfahrzeug machen kann, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280-0.