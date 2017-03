Deutschland gegen England – Ruhiger Einsatz für die Bundespolizei

Für den Fußball ein Klassiker mit vielen Emotionen. Im bahnpolizeilichen Einsatzbereich ein durchweg friedlicher und stressfreier Einsatz.

Anlässlich des Fußballländerspiels waren Einsatzkräfte der Bundespolizei bereits seit Dienstag (21. März) im Einsatz und überwachten die Anreise vor allem von englischen Fans an Bahnhöfen und Flughäfen in Nordrhein Westfalen.

Weder am Dienstag noch in der heutigen (22. /23. März) An- und Abreisephase, (Stand 1:00 Uhr) konnte die Bundespolizei nennenswerte Sachverhalte feststellen. Durchweg war die Stimmung vor allem im Dortmunder Hauptbahnhof, sowie auf den kleineren Haltepunkten und in Zügen positiv.

Auch die Niederlage der englischen Mannschaft trübte die gute Stimmung der englischen Fans nicht, so dass es auch in der Abreisephase zu keinen nennenswerten Problemen kam.

Insgesamt reisten zum Länderspiel rund 5850 Heimfans und 2360 englische Fans, mit Zügen und Flügen nach Dortmund. Die Bundespolizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungen und Widerstands ein.

Die Bundespolizei begleitete den Einsatz auf Twitter. Hier können bei Bedarf Informationen und Bilder zum Einsatz entnommen werden.