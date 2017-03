Moderne Wandbefestigungen ersparen lästige Bohrungen

Welcher passionierter Hand- oder Heimwerker kennt das Problem nicht? Stehen Sanierungs- oder Bauarbeiten an, dann greift man zur Bohrmaschine. Infolge dessen werden viele aufwändige, staubige und langwierige Bohrarbeiten ausgeführt, um die Neuanschaffungen besser befestigen zu können. Der Dübel muss fest sitzen, damit es zu keinen unangenehmen Überraschungen kommt. Zu allem Übel kommt hinzu, das sich der Raum innerhalb kürzester Zeit mit Staub und Bohrspäne verdreckt, gefolgt von ohrenbetäubenden Bohrlärm. Wenn man mit den Arbeiten und der Grundreinigung durch ist, stellt sich oft die Frage: Kann man solche Arbeiten nicht mit weniger Aufwand und einer geringeren Lärmbelästigung erledigen? Das schlechte Gewissen gegenüber der anliegenden Nachbarschaft macht sich oft bemerkbar.

Mittlerweile wurden ganz praktische Klebe- und Adapter systeme entwickelt, für die der heutige Heimwerker gar nicht mehr bohren muss. Die Tüftler von machen dies möglich. Die von ihnen entwickelten neuwertigen Methoden der Befestigung verhelfen nicht nur zu stabilen Anbringungen, sondern ersparen allen Mitmenschen drum herum unnötigen Stress und Lärm. Diese Varianten der Auf- und Einhängungen sind auch vermieterfreundlich, da diese bohrfreien Befestigungs-Methoden, Risse, Löcher und Spalten in Wänden und auch Wandkacheln verhindert. Skeptiker unter uns würden jetzt fragen, ob diese Methoden der neuartigen Befestigung auch einen sicheren Halt gewähren. Und lassen sich diese Elemente nach der Montage genau so einfach wieder entfernen?

Man kann die Befestigungen an jeder glatten wie auch unebenen Fläche anbringen. Egal, ob es sich um Glas, Fliesen oder Beton handelt. Die Adapter können überall als Verbindungselement angebracht werden und sorgt für sicheren Halt. Verwendet wird ein Spezialkleber, welcher in der Flugzeug- und Mobilindustrie verwendet wird. Sobald der Spezialkleber ausgehärtet ist, kann der zu montierende Gegenstand problemlos an den Adapter angebracht werden.

Diese Methode der Befestigung bietet viele erwähnenswerte Vorteile. Zum einem erhält man unterschiedliche Befestigungselemente für verschiedene . Diese variieren zwischen 80 bis 400 Kilo. Hierfür sind keine aufwendigen und speziellen Bohrungen anzufertigen. Während viele verbohrte Halterungen empfindlich auf Druck reagieren, reagiert der angewendete Klebstoff flexibel. Zum weiteren braucht man sich vor der Bohrung keine Sorgen um vermutlich in der Wand verlaufende Wasser- oder Stromleitungen zu machen, auf die man stoßen könnte. Denn bei dieser Variante der Befestigung bleibt das Äußere, wie auch Innere der Wand unbeschädigt und alle angebrachten Elemente lassen sich später ohne Rückstände wieder problemlos entfernen. Überzeugen Sie sich selbst von der Innovation.

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn