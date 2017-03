Duisburg: Qualifizierung zum Übungsleiter im Sport

Die Nachfrage nach qualifizierten Übungsleiter/-innen in den Sportvereinen steigt! Daher bietet der Stadtsportbund Duisburg auch 2017 wieder zahlreiche Aus- und Fortbildungen für alle Interessenten, die sich ehrenamtlich im Sportverein engagieren möchten, an. Darunter auch die Basis aller Ausbildungen die sogenannte Übungsleiter –C Ausbildung.

Die Ausbildung gliedert sich in ein Basismodul (30 Lerneinheiten) und ein Aufbaumodul (90 Lerneinheiten). Erst wenn beide Module sowie ein Erste-Hilfe-Kurs (16 Lerneinheiten) belegt wurden, wird die Übungsleiterlizenz nach den Richtlinien des DOSB erteilt.

Inhalte der Ausbildung sind u.a. das Leiten von Gruppen, die Grundlagen zum methodischen Arbeiten im Sport, der Aufbau von Sportstunden und die Planung der eigenen Karriere als Übungsleiter/-in. Die Ausbildung wird vom erfahrenen SSB- Lehrteam geleitet und findet in Duisburger Sporthallen statt.

Für Erzieher/-innen und pädagogische Fachkräfte der (Bewegungs-) Kindergärten sowie interessierte Übungsleiter/-innen im Themenfeld „Kinder“ bietet der SSB Duisburg die Übungsleiter-B-Lizenz-Ausbildung „Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtung und Verein“ an. Diese wird ab dem 16.09.2017 in der Kindertageseinrichtung Neuhausweg stattfinden. Nach dem erfolgreichen Absolvieren der Ausbildung wird ein Qualifikationsnachweis ausgestellt.

In der Ausbildung können die bewegungserzieherischen Kompetenzen für die begleitende, unterstützende und fördernde Arbeit mit Kindern bis sechs Jahre erworben werden. Bewegungs-, Spiel-, und Sportangebote werden verknüpft mit zentralen pädagogischen Handlungsfeldern, Gesundheitsförderung und Mitbestimmung. Die Angebotsausrichtung muss von den Verantwortlichen je nach Alter und Entwicklungsniveau der Kinder individuell differenziert werden können.

Über diese Ausbildungen hinaus werden zahlreiche Fortbildungen darunter YogaFitness am 11.03.2017, Slacklinen am 24.06.2017 oder Klettern am 20.05.2017 beim Duisburger Kletterverein in Duisburg Hochfeld angeboten. Hier erfahren die Übungsleiter und Interessierte alles über das Themenfeld um später ihr neu erworbenes Wissen an ihre Sportgruppen weitergeben zu können. Dies Verspricht immer neue Trends sowie Interessante Sportangebote in den Vereinen.

Information und Anmeldung:

Stadtsportbund Duisburg e.V., Thorsten Tekampe, Bertaallee 8b, 47055 Duisburg, Tel.: 0203/ 3000- 815, Fax: 0203/ 3000-888, E-mail: tekampe@ssb-duisburg.de, Homepage: www.ssb-duisburg.de und

Informationsveranstaltungen für Vereine beim Stadtsportbund Duisburg

Auch im Jahr 2017 bietet der Stadtsportbund Duisburg interessierten Vereinsmitarbeiterinnen und Vereinsmitarbeitern wieder zahlreiche Kurz&Gut– Seminare. Die Themen erstrecken sich von der Finanzierung über allgemeine Versicherungsfragen, Mitarbeitergewinnung bis hin zum Thema Öffentlichkeitsarbeit für Vereine.

Ziel der Lehrgänge ist es, Ihnen in gebündelter Form Grundlagenwissen zu wichtigen Themen des Vereinsmanagement zu vermitteln. Durch die Bearbeitung von Anwendungsaufgaben und Fallbeispielen in kleinen Workshops werden schon während des Seminars konkrete Umsetzungsmöglichkeiten für die Vereinspraxis eröffnet.

Die Teilnahme an allen Informationsveranstaltungen ist kostenfrei. Zur besseren Planung der Veranstaltungen wird jedoch um eine verbindliche Anmeldung gebeten. Alle Seminare finden im Seminarraum des SSB Duisburg (Bertaallee 8b, 47055 Duisburg) statt. Für Getränke und Snacks ist gesorgt.

Termin Thema Lg. Nr.

22.03.2017 Öffentlichkeitsarbeit im Sportverein 013-4501

04.04.2017 Bewegt ÄLTER werden in Duisburg „Zielgruppe Ältere“ 013-4512

04.05.2017 Kommunale Förderung der Vereinsarbeit 013-4505

21.06.2017 Fit für die Zukunft – Mitarbeitergewinnung und-bindung 013-4502

21.09.2017 Kostenrechnung und Beitragsgestaltung 013-4503

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn