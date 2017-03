Gewitter im Kopf: Hilfe bei Kopfschmerzen und Migräne

Jede Bewegung schmerzt, jedes Geräusch wird zur Qual: Starke Kopfschmerzen oder Migräne können den Alltag nahezu unerträglich machen. Die Ursachen können ganz unterschiedlich sein: Von Nackenverspannungen, Gebissfehlstellungen bis hin zu ernsthaften Erkrankungen. Doch was hilft gegen das Gewitter im Kopf?

Die Krankenkasse Novitas BKK bietet am 13. März von 20:30 Uhr bis 22 Uhr einen kostenlosen Expertenchat an zum Thema: „Erfolgreich gegen Kopfschmerzen und Migräne“.

Dr. Charly Gaul, Chefarzt der Migräne- und Kopfschmerzklinik Königstein, beantwortet Ihre Fragen zum Thema anonym und persönlich. Zugang zum Online-Chat finden Sie am Veranstaltungstag unter:

Die Novitas BKK bietet ihren Versicherten außerdem ein besonderes Behandlungskonzept am Westdeutschen Kopfschmerzzentrum in Essen an. Informationen dazu erhalten Sie unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 664 8233.

