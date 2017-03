Ein Klassiker entwickelt sich weiter – Alternativen zu Book of Ra

Online-Spiele im Internet können eine schöne Abwechslung zum tristen Alltag bieten. Vorallem bei Erwachsenen sind diese Spiele sehr beliebt. Sie stehen rund um die Uhr verfügbar und mit etwas Geschick kann man hier sogar den einen oder anderen Gewinn erzielen. Vorausgesetzt, dass mit realem Geldeinsatz gespielt wird. Viele Online-Anbieter vergeben an ihre Spieler Boni und Sonderauszahlungen, Rabatte oder einen baren Bonus bei Registrierung. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Genres, die durch die die Spiele vermittelt werden. Man kann sich in phantastische Welten entführen lassen. Wie zum Beispiel in das Book of Ra.

Das Book of Ra basiert auf einen ägypthischen Mythos. Es gilt als eines der spannendsten und faszinierendsten Spiele überhaupt. Jeder der noch nie damit in Berührung gekommen ist, fragt sich sicherlich: Was macht Book of Ra so besonders? Das Spiel zählt zu den Klassikern und erzählt eine eigene Geschichte. Liebhaber der ägyptischen Mythologie kommen hier voll auf ihre Kosten, denn Book of Ra ist ein Online-Slot-Game, das ebenfalls online zu jeder Zeit gespielt werden kann. Es bedeutet „Buch des Ra“. Ra ist der ägyptische Sonnengott, der in diesem Spiel eine wichtige Rolle spielt.

Noch heute hat der Gott bei den Ägyptern eine besondere Bedeutung. Ra war einer der wichtigsten Götter der ägyptischen Mythologie. Er war nicht nur der Beschützer und Herrscher der Sonne, sondern auch der Sonne Ägyptens. Und ohne Sonne, kein Leben. Vor allem liegt eine sehr interessante sagenumwobene Geschichte auf Ra.

Laut alten ägyptischen Schriften sei nie erwähnt worden, das sich im Besitz von Ra ein Buch befand. Auch verloren gegangen sei dieses nie, selbst wenn er im Besitz dieses gewesen sei. Doch nichtsdestotrotz ist das Slot-Game dazu ein wahrer Klassiker. Mittlerweile gibt es einige Anbieter, die zu diesem Klassiker anbieten. Sie basieren auf den Grundlagen des Slotspieles, entführen den Gamer auf ganz andere Ebenen. Online-Spiele-Entwickler haben sich auf die klassischen Merkur-Automaten fixiert und andere mythische Welten entwickelt.

Eine Alternative sei das Book of Maya. Es gehört zu den Novoline-Automaten. Dieses Spiel kann man zum Einstieg kostenlos spielen. Getestet wird das Spiel mit Spielgeld. Sollte man Gefallen an dem Game finden, kann man immer noch auf einen realen Geldeinsatz wechseln. Die Gewinne fallen bei diesem Spiel recht hoch aus.

Doch bevor zu viel verraten wird, sollte man sich es selbst austesten. Denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

