Der Zoo Dortmund im galaktischen Fieber

Zum siebten Mal wird der Zoo Dortmund Teil des Star-Wars-Universums: Der Star-Wars-Fanclub „Krayt Riders“ präsentiert am Sonntag, 5. März u.a. tierische Wesen fremder Planeten in Modell-Landschaften und bietet eine Lichtschwertschule für Kinder an. Auch Darth Vader und Kollegen fehlen nicht – wer mutig genug ist, kann sich mit ihnen fotografieren lassen.

Der Zoo Dortmund empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, z.B. mit der U49 bis zur Endhaltestelle Hacheney/Zoo. Eingeschränkte Parkmöglichkeiten für Pkw gibt es z.B. an der Mergelteichstraße sowie in Hacheney, Eingang Rombergpark. Auch der Südeingang an der Zillestraße wird geöffnet sein. Dort gibt es ebenfalls einige Parkplätze.

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn