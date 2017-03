Das war die Woche, die gewesen sein wird:

Das Wichtigste schon mal per Bild: Während Duisburg Matjes-Feste feiert, besinnt man sich in Dortmund auf eine tatsächlich vorhandene Tradition und bietet zum 2. Mal den kreativen Brauern eine Bühne für ihre Produkte.

Ansonsten – war war eigentlich in der letzten Woche? Ach so, Ich würde gerne wissen, wie das mit den Rechten geregelt ist – gebe ich, wenn ich die Bilder an die Stadt schicke meine Rechte zur Verwertung ab oder nicht? Ist nicht zu finden… Währenddessen scheint der Kulturentwicklungsplan im Winterschlaf zu sein…

Umarmungslink der Woche

Kommt, gebt dem Bahnhof mal eine ! Und wie immer gilt in Duisburg: Erst bauen, dann an die Vermietung denken. Na, Mahlzeit.

Kabarettlink der Woche

Matthias Reuter , denn der alte Veranstaltungsort platzt aus allen Nähten.

Ausstellungslink der Woche

Eine neue Ausstellung ab Freitag, 09.03.

Schlimmste-Strasse-der-Stadt-Link

Stoßdämpfer testen wollen? Einfach in Neudorf abfahren.



Black-Link der Woche

Ein neuer Discounter in Duisburg! !

Video der Woche

